8 yaşındaki kuzene cinsel istismar davasında iyi hal indirimi

Konya'da, uyurgezer olması nedeniyle yatağından kalkıp, kendi yanına gelen halasının kızı H.B.'ye (8) cinsel istismarda bulunmakla suçlanan A.Y. (17), 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, A.Y.'nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olması ve mahkemedeki iyi halinden dolayı cezayı 4 yıl 5 aya indirdi.
DHA'nın haberine göre; olay 2016 yılında yaşandı. 8 yaşındaki H.B., dayısının evinde kaldı. Uyurgezer olması nedeniyle gece yarısı yataktan kalkan H.B, kuzeninin yanına gitti. 17 yaşındaki A.Y'nin bu sırada küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor.
ÖĞRETMENLERİ ORTAYA ÇIKARDI
Olaydan 6 ay sonra ilkokuldaki sınıf öğretmeni H.B.'nin devamsızlığının artması üzerine H.B.'nin annesini aradı. Anne S.B., kızının, yeğeni tarafından cinsel istismara uğradığını ve psikolojisinin iyi olmadığı söyledi. Bunun üzerine okul yönetimi, durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan A.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ANNE ŞİKAYETÇİ OLMADI
Yeğeni A.Y.'den şikayetçi olmayan S.B. mahkemedeki ifadesinde, "Biz olay gecesi misafirlikteydik. Geç olduğu için kızım orada kaldı. Hiçbir şeyden şüphelenmedik. Olaydan 6 ay kadar sonra kızım uykusundan aniden fırlayınca yanına gittim. Yanına gittiğimde bu olaydan bahsetti. A.Y.'nin kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Bu durumu öğretmenine de anlatınca olay karakola intikal etti. Olaydan tam olarak bilgim yok. A.Y.'den şikayetçi değilim." dedi.
8 YAŞINDAKİ KIZIN İFADESİ PEDAGOG EŞLİĞİNDE ALINDI
Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada H.B.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. H.B. ifadesinde, olay gecesi dayısında kaldığını, yengesiyle uyurken uyurgezerlik hali yaşadığını belirtti. Olayı annesine ve öğretmenine 6 ay sonra anlattığını söyleyen H.B., "Neden 6 ay sonra anlattım, bilmiyorum."dedi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Suçlamaları kabul etmeyen A.Y. de savunmasında, "Kendisine herhangi bir şekilde cinsel istismar içeren bir eylemde bulunmadım. Suçsuzum" dedi.
MAHKEMEDEN İYİ HAL İNDİRİMİ
Mahkeme heyeti, geçen 22 Şubat günü görülen karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan A.Y.'ye 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Heyet, A.Y.'nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu ve mahkemedeki iyi halinden dolayı cezayı 4 yıl 5 aya indirdi. A.Y., yerel mahkemenin verdiği karar, Yargıtay tarafından onanırsa tutuklanacak.
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