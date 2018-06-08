Ankara'da 8 yıl önce evinin banyosunda 18 yerinden bıçaklanarak öldürülen 42 yaşındaki Sevgi A. cinayetiyle ilgili soruşturmayı tamamlayan savcı, kadının eşi Ömer A. hakkında, eşini kıskançlık nedeniyle öldürüldüğü gerekçesiyle dava açtı. Tutuksuz yargılanan A., suçlamaları reddederek, "Yargılanmanın sebebi, karımın öldürülme olayının aydınlanması için savcıya sıklıkla dilekçe vermiş olmamdır" dedi.



DHA'nın haberine göre, Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün görülen davaya 'ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle' tutuksuz yargılanan Ömer A., yakınları ve öldürülen Sevgi A.'nın yakınları katıldı. Kimlik tespitinin ardından savunması alınan A., eşini öldürmediğini söyleyerek, "Ben olay günü saat 19.00 gibi eve geldim. Kapıyı açmaya çalıştım, ama açamadım. Kilidin arkasında anahtar vardı. Bunun için yan komşudan yardım istedim. Komşuların yardımı ile içeri girdiğimizde eşimi banyoda öldürülmüş halde buldum. Şoka girdiğim için polisi komşum Cengiz aradı. Bunu kim yaptı bilmiyorum. Ben karımı öldürmedim. Yapanın yakalanmasını istiyorum. Benim bugün yargılanmanın sebebi, karımın öldürülme olayının aydınlanması için savcıya sıklıkla dilekçe vermiş olmamdır. Ben en son savcıya dilekçe götürdüğümde savcı, '8 senedir ben uğraşıyorum, şimdi seni sevk ediyorum, 8 sene de mahkeme uğraşsın' diye bir cümle söyledi. Ardından da beni sanık yaparak bu davayı açtı" dedi.



ÇOCUKLARI 'BABAM SUÇSUZ' DEDİ



Davada müşteki olarak dinlenen A.'nın 3 çocuğu da babalarının suçsuz olduğunu ifade etti. Sevgi A.'nın annesi ve kardeşleri ise Ömer A.'ın katil olduğunu düşündüklerini, bu kapsamda sanığın tutuklanmasını istediklerini söyledi.



DURUŞMA SONRASI OLAY ÇIKTI



İfadelerin ardından A.'nın tutuklanmasına gerek olmadığına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. A. çiftinin çocukları, babalarına iftira atıldığını iddia ederek, yakınlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgayı polis araya girerek önledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 çocuk annesi Sevgi A., 25 Ocak 2010 tarihinde eşi Ömer A. ve komşusu tarafından evinin banyosunda ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde kadının 18 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatan savcı, cesedi bulan Ömer A. ile komşularının ifadesini aldı. Sevgi A.'nın ailesini de dinleyen savcı, katil veya katillerin kimliğine dair iz aradı. Soruşturma süresince farklı tarihlerde ifadesi alınan A.'nın ablası Ayşe Öztürk, 10 Nisan 2017'de verdiği ifadede Ömer A.'nın olay tarihinden beri çelişkili ifadelerde bulunduğunu söyledi. Ömer A.'ın etrafta eşinin başkalarıyla ilişkisi olduğunu söylediğini belirten Öztürk, eniştesinin kıskançlık nedeniyle kardeşini öldürebileceğinden şüphelendiğini anlattı.

Savcı, 8 yıl süren soruşturmanın ardından, "Şüpheli Ömer A., Başsavcılığımızda ve emniyette alınan ifadeleri ile vermiş olduğu dilekçelerinde 11 kez kimliği tespit edilemeyen kişilerden şüphelendiğini beyan ederek soruşturmayı yanlış yollara sevk etmeye çalışmıştır" tespitinde bulundu. Olay yerindeki kanlı tükürük, kan ve kıl örneklerinden alınan numuneler ile Ömer A.'nın kan örneklerinin uyumlu olduğunun görüldüğünü belirten savcı, "Bu nedenlerle Sevgi'nin annesi Emine A. ile kardeşi Ayşe Öztürk'ün şikayetlerine, Ömer A.'nın çok çelişkili ve hayatın olağan akışına uymayan soruşturmayı yanıltmaya yönelen dayanaksız savunmalarına, Adli Tıp Kurumu ve Kriminal Polis Laboratuvarları tarafından düzenlenen raporlara göre şüpheli Ömer A.'nın suç tarihinde başka insanlardan kıskandığı eşini 18 kez sırt ve karın bölgesinden bıçaklamak suretiyle öldürdüğü kanısına varılmıştır" ifadelerini kullanarak dava açtı.

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