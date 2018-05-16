ABD'nin New York kentinde yaşamını sürdüren Kyle Cropsey, ergenliğinden beri Volkswagen Microbus sahibi olmayı hayal ediyordu.

8 yıl önce 16 yaşındayken sahilde aynı model minibüs gören Cropsey, aracın sahibine bir not yazdı. Ardından da araç sahibi tarafından aranmayı bekledi.

Daily Mail'de yer alan habere göre aradan yıllar geçerken Cropsey'nin beklediği telefon 8 yıl sonra geldi. Araç sahibinin adı Cornelius, notu okumasına rağmen çocuğu aramamış ancak notu çöpe de atmamıştı.

Minibüsün sahibi olan Cornelius'un oğlu ise, babası vefat ettikten sonra notu gördü ve Cropsey'e ulaştı.

MİNİBÜSÜ HEDİYE ETTİ

Nottan çok etkilendiğini söyleyen adam, babasının çok sevdiği minibüsüne iyi bakacağını düşünerek aracı Cropsey'e verdi. Üstelik hiçbir ücret de almadı.

Hayalleri yıllar sonra gerçek olan Cropsey'nin hikayesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kyle Cropsey'in ergenlik çağındaki hayali 8 yıl sonra gerçekleşti!