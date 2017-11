8 yılda 1915 kadın öldürüldü, cinayet haberi gelmeyen tek il Bayburt oldu

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Türkiye dahil pek çok ülkede sokağa çıkan kadınlar, şiddete “Hayır” dedi. Ancak istatistikler kadına şiddetin boyutunun hâlâ çok yüksek olduğunu ortaya koyuyor

Kadıncinayetleri.org sitesi verilerine göre, 2010’dan bu yana en az 1915 kadın öldürüldü. Son 8 yılda kadın cinayeti haberinin yansımadığı tek il Bayburt. Aldatılma şüphesi, kadının boşanma isteği, erkeğin barışma isteğinin reddi, ‘yemeğe salça koyma’ erkeklerin kadınları öldürme bahanesi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, Türkiye ve dünyanın dört bir yanında kadınlar şiddete “Hayır” demek için etkinlikler ve gösteriler düzenledi.



İstanbul Beyoğlu’nda 2 bin kadın, İstiklal Caddesi’nde yürüdü. Yürüyüşe CHP’li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ile HDP’li Pervin Buldan da katıldı. Türkçe, Arapça, Kürtçe basın açıklaması okundu. Şili’nin Valparaiso kentinde feminist kadınların yürüyüşü, polis engeliyle karşılaştı. Erkeklerin her gün 5 kadını öldürdüğü Meksika’da ise kadınlar katledilen kız kardeşlerini mor balonlarla andı. Bir grup kadın, turuncular giydi ve el ele tutuşarak dayanışma gösterdi.



Orta Amerika ülkesi El Salvador’da gerçekleşen eylemlerde ise renkli görüntüler vardı. Türkiye’de istatistikler, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik alınan önlemlerin yetersiz kaldığını gözler önüne seriyor. Medyaya yansıyan kadın cinayeti haberlerini haritalandıran kadincinayetleri. org sitesi verilerine göre, 2010‘dan bu yana en az 1915 kadın öldürüldü. Öldürülen her 2 kadından 1’inin faili kocası veya erkek arkadaşıydı. En az 396 cinayet ayrılık veya boşanma aşamasında gerçekleşti. 355 cinayetin öncesinde kadınlar şiddet, taciz veya tehdide maruz kalmıştı. En az 237 cinayet, kadınlar güvenlik endişesiyle resmi bir başvuruda bulunduğu halde işlendi.



Bianet’in hazırladığı verilere göre ise öldürülen kadınların faili yüzde 62 ile kocası, erkek arkadaşı, eski kocası ya da eski erkek arkadaşıydı. 213 kadın babası, oğlu ya da erkek kardeşi tarafından öldürüldü. 114 kadının faili ise erkek akrabası oldu. Aldatılma şüphesi, kadının boşanma isteği, erkeğin barışma isteğinin reddi ve namus/ töre, erkeklerin kadınları öldürme bahanelerinden önde gelenler oldu. Bunun yanı sıra “kadının yemeğe salça koyması”, “erkeğin ‘erkekliğiyle’ dalga geçilmesi”, “kadının erkeği şikâyet etmesi” ya da “kadının telefon şifresini söylememesi” de kadınları öldürmenin medyaya yansıyan bahaneleri arasında yer aldı.

CİNAYET HABERİ GELMEYEN TEK İL BAYBURT



Kadıncinayetleri. org’un hazırladığı haritaya göre, 2010’dan bu yana sadece İstanbul’da öldürülen kadın sayısı 261. İzmir’de 139, Ankara’da 105, Adana’da 102, Gaziantep’te 88, Antalya’da 81. Son 8 yılda kadın cinayeti haberinin yansımadığı tek il Bayburt oldu. En az sayıda cinayet haberi ise Artvin, Karabük, Gümüşhane, Tunceli ve Bingöl’den geldi. Öldürülen 1915 kadının 751’i 26-40 yaş aralığındaydı. 373 kadın 19-25 yaş aralığında, 369 kadın da 41-55 yaş aralığındaydı. Kadın cinayetleri haberlerinden toplanan bilgilere göre, 2010‘dan bu yana gerçekleşen 1915 cinayetin 1006’sı ateşli silahlarla işlendi.

‘ŞİDDETİ ÖNLEMEKTE BAŞARISIZ KALINIYOR'

MERSIN Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Ayfer Baydar, dünyada her 3 kadından birinin şiddete maruz kaldığını belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü’nün Küresel Şiddet Raporu’nda Türkiye, öldürmede 41 ülke arasında 13’üncü sırada yer alıyor” dedi. Baydar, Türkiye genelinde yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranının yüzde 39.3 olduğunu belirterek, bu oranın son 12 ayda yüzde 9.9 olarak açıklandığını söyledi. Baydar, şu bilgileri verdi: “Yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddetin birlikte yaşanma yüzdesi 41.9’dur. Son 12 ayda yüzde 13.7. Kentte fiziksel şiddet oranı yüzde 38 iken, kırsalda yüzde 43’tür. Eğitim düzeyi daha yüksek olan kadınlar arasında bile her 10 kadından 3’ü eşleri tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmıştır. Evlenmiş kadınların hayatındaki en yaygın şiddet, eşlerinden gördükleri şiddettir. Kadınların yüzde 7’si çocukluklarında (15 yaşından önce) cinsel istismar yaşadıklarını belirtmişlerdir. ABD’de her 90 saniyede 1 kadın tecavüze uğrarken, Irak’ta Nisan 2003’ten bu yana savaş sırasında ve sonrasında en az 400 kadın tecavüze uğradı.”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

kadın cinayeti