Bak postacı kaçıyor!

italya'da en az 8 yıldır postaları teslim etmeyip biriktiren bir postacı, sonunda faka bastı. Vicenza kentinde yaşayan postacının evinde, toplam 573 kilogram ağırlığında “kayıp” posta bulundu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ismi açıklanmayan 56 yaşındaki Napolili postacının garajında, 2010 yerel seçimlerine ait kampanya broşürlerinden fatura, vergi formu ve mektuba kadar birçok dokümana ulaşıldı. Postacı, geri dönüşüm alanında çalışan gönüllülerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

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