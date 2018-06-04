Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sattığı buğdayların parasını almak için arkadaşı Hamza Cebe'nin kullandığı kamyonet ile bankaya gelen Resul Kara, 130 bin lira çekti. Paranın 50 bin lirasını üzerine alan Kara, 80 bin lirasını ise çanta içerisinde arkadaşanın kamyonetine bıraktı. Daha sonra alışveriş yapmak için Karataş Yolu üzerindeki bir markete giden Kar ve Cebe, çantayı kamyonette bırakıp, araçtan indi. Markette yaptıkları alışverişin ardından araca yönelen Kar ve Cebe, kamyonetin şoför kapısının camının kırıldığını gördü. Bunun üzerine hızlı bir şekilde kamyonetin içine bakan iki arkadaş, 80 bin liranın bulunduğu çantanın çalındığını fark edip, durumu polise bildirdi.

DHA'nın haberine göer, olay yerine sevk edilen polisler, araçta inceleme yaparken, Kar'ın arkadaşı Hamza Cebe ise çalınan paranın yanlarında çalışan işçilerin maaşları olduğunu söyledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, hırsızların hafif ticari bir araçla kamyonetin yanına park ettiğini, birkaç dakika içerisinde camı kırıp çantayı aldıktan sonra kayıplara karıştıklarını belirledi.

Polis ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

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