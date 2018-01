"Bak beyim, sana iki çift lafım var. Koskoca adamsın. Paran var, pulun var, her şeyin var. Binlerce kişi çalışıyor emrinde. Yakışır mı sana ekmekle oynamak?” Yakışmazdı elbet…

200’den fazla film sığdırdı 93 yıllık hayatına Münir Özkul. 15 Ağustos 1925’te İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. İstanbul Erkek Lisesi’nde okuyan Münir Özkul, lise zamanlarındayken Bakırköy Halkevi’nde tiyatro yapmaya başladı. Tiyatro tutkusu, üniversite eğitimine yansımadı. Annesi Münir Özkul’un hep paşa olmasını istiyordu. Münir Özkul ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde sanat tarihi bölümünde eğitim aldı. 1948 yılı geldiğinde Aşk Köprüsü adlı oyunla profesyonel tiyatro hayatına başlamış oldu.

Muhsin Ertuğrul ile Küçük Sahne’de ardından İstanbul Şehir Tiyatroları’nda, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda tiyatro yaptı.

Aradan yıllar geçti ve 1970’yi senelere geldiğimizde Ertem Eğilmez filmlerinde Münir Özkul’u izlemeye başladık.

TÜNELİN UCU HÜZÜNLÜ BİR YERE ÇIKTI...

Münir Özkul’un filmlerine baktığımızda hep bir aile babası figürü görürüz. Fakir olsun fark etmez, hep mutlu bir ailesi vardır Münir Özkul’un canlandırdığı karakterlerin. Merhametlidir her daim, çocukları ve ailesi için her şeyi yapar… Peki nasıl bu kadar yakıştırdık baba ya da baba yerine koyduğumuz hoca rollerini Münir Özkul’a? Neydi bizi bu kadar inandıran canlandırdığı karakterlere? Sahiden paranın aşkla alakası olmadığına mı inanıyorduk? Ne kadar güçlü olursak olalım, zayıfı asla ezmeyeceğimize mi inanıyorduk? Salt sevgi bağlarıyla örülmüş, ne olursa olsun kopmayan aile bağlarımız mı bize tanıdık geliyordu da bu kadar seviyorduk Münir Özkul’un karakterlerini? Yoksa yalnızca bize yok olmakta olan değerlerimizi mi hatırlatıyordu? İdealize edilmiş bir dünyaya mı inandırıyordu bizi? Elbette her baba güçlüydü ama asla yıkılmayan fedakar baba özlemimizi mi dindiriyorduk onun karakterleriyle? Ya da ah keşke dediğimiz hocayı mı buluyorduk?

1975’te Bizim Aile ile öğrendik, iki ayrı aile bir araya gelip kocaman bir aileye dönüşüyordu… Herkes çok yürekli, merhametliydi. Kötüler sonunda dize geliyor, iyilerse feraha çıkıyorlardı…

Hep iyiler kazanıyordu Münir Özkul’un filmlerinde. 1978’de Neşeli Günler ile gördük; sevenler kavuşuyordu, kırgınlıklar aradan yıllar bile geçse sona eriyordu, parçalanmış aileler bir araya geliyordu.

1975’te Hababam Sınıfı serisinin ilk filmi girdi hayatımıza. Yaramaz, yaşları geçkin liselilere bile hayatlarının dersini veriyordu Mahmut Hoca. Okuldan kaçmayı yasaklıyordu, maça göndermiyordu, ön bahçede top da koşturmuyordu. Yine de seviliyordu be Kel Mahmut… Ama ne demişti Mahmut Hoca? “Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur.” Sert duruşunun altında bir yufka yüreği vardı. Yalnız geçen hayatını idealleri, ilkeleri ve onuru için yaşıyordu. Adeta olmak istediğimiz kişiydi…

Fazla iyiydi Münir Özkul’un canlandırdığı karakterler. Gerçek dışı bir iyi olma durumu vardı ama büyüklere masallar misali, seviyorduk bu gerçek üstü karakteri izlemeyi…

Aradan yıllar geçti. Münir Özkul ile hayatımıza Banker Bilo, Gırgıriye, Görgüsüzler, Milyarder ve nice filmler girdi… Filmleri yediden 70’e izlendi, nesiller boyu sevildi… Bize aşıladığın tüm umutlar, yüzümüze kondurduğun tüm gülücükler için teşekkürler Münir Özkul! Seni unutmayacağız!

