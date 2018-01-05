80 milyonluk ‘Bizim Aile’ onu unutmayacak!

05.01.2018 - 16:46 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Usta oyuncu Münir Özkul'u kaybettik... Geriye ardında bıraktığı, hayatımıza işlemiş filmler kaldı... İşte sinemadaki konumuyla Münir Özkul...

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Meltem Şahbaz
Meltem Şahbaz
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Türk sinemasının Mahmut Hocası Münir Özkul, bugün 93 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Şimdi yürekler buruk… Kolay mı? Nesiller boyunca baba yerine koymuşuz Baba Yaşar, Mahmut Hoca, Yaşar Usta demişiz… Sahi neydi bize bu kadar sevdiren Münir Özkul’u?

Babalar ailenin direğidir Türk toplumunda… Koruyan, kollayan, hafif tatlı-sert ama derinlerde yumuşacık kalpli… Merhametli bakar gözleri, cefayı, çileyi ne kadar çekerse çeksin, yumuşacıktır nasırlı ellerin dokunuşu… O baba figürünü biz sinemada nesiller boyu Münir Özkul ile izledik…

Yorgun aile babası emektar Yaşar Usta ile hayatımızın dersini almadık mı?

"Bak beyim, sana iki çift lafım var. Koskoca adamsın. Paran var, pulun var, her şeyin var. Binlerce kişi çalışıyor emrinde. Yakışır mı sana ekmekle oynamak?” Yakışmazdı elbet…

“Ama nasıl yakışmasın! Sen değil misin öz kızına bile acımayan, bir damlacık saadeti çok gören. Anlamıyor musun beyim, bu çocuklar birbirini seviyor! Ama ben boşuna konuşuyorum. Sevgiyi tanımayan adama, sevgiyi öğretmeye çalışıyorum.” Öğrendik Yaşar Usta, öğrendik… Seninle öğrendik sevmeyi de, sevmek için fakir ya da zengin olmak gerekmediğini de…

“Ben, Yaşar Usta! Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun, bir hiç! Gözümde pul kadar bile değerin yok. Ama şunu iyi bil, ne oğluma ne de gelinime hiçbir şey yapamayacaksın. Yıkamayacaksın, dağıtamayacaksın, mağlup edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbirimizi parayla pulla değil, sevgiyle bağlıyız. Bizler birbirimizi seviyoruz. Biz bir aileyiz. Biz güzel bir aileyiz. Bunu yıkmaya senin gücün yeter mi sanıyorsun?” Yetmezdi. Öyle ya gelini de artık onun kızı olmuştu. Birbirine kenetlenmiş bir aileyi yıkmaya kimsenin gücü yetmezdi. Aile bağlarının gücünü, birbirine kenetlenmeyi de seninle gördük Yaşar Usta…

Şimdi milyonlar Yeşilçam’ın babası Münir Özkul hayata gözlerini yumdu ve Türkiye yetim kaldı… Hayır, ağlamıyoruz Yaşar Usta, sadece gözümüze limon kaçtı… Bu arada senin söylediğin gibi turşu limonla da bir başka oluyor…

-Sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur, onu bilmiyorsun be!

200’den fazla film sığdırdı 93 yıllık hayatına Münir Özkul. 15 Ağustos 1925’te İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. İstanbul Erkek Lisesi’nde okuyan Münir Özkul, lise zamanlarındayken Bakırköy Halkevi’nde tiyatro yapmaya başladı. Tiyatro tutkusu, üniversite eğitimine yansımadı. Annesi Münir Özkul’un hep paşa olmasını istiyordu. Münir Özkul ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde sanat tarihi bölümünde eğitim aldı. 1948 yılı geldiğinde Aşk Köprüsü adlı oyunla profesyonel tiyatro hayatına başlamış oldu.

Muhsin Ertuğrul ile Küçük Sahne’de ardından İstanbul Şehir Tiyatroları’nda, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda tiyatro yaptı.

Aradan yıllar geçti ve 1970’yi senelere geldiğimizde Ertem Eğilmez filmlerinde Münir Özkul’u izlemeye başladık.

TÜNELİN UCU HÜZÜNLÜ BİR YERE ÇIKTI...

Münir Özkul’un filmlerine baktığımızda hep bir aile babası figürü görürüz. Fakir olsun fark etmez, hep mutlu bir ailesi vardır Münir Özkul’un canlandırdığı karakterlerin. Merhametlidir her daim, çocukları ve ailesi için her şeyi yapar… Peki nasıl bu kadar yakıştırdık baba ya da baba yerine koyduğumuz hoca rollerini Münir Özkul’a? Neydi bizi bu kadar inandıran canlandırdığı karakterlere? Sahiden paranın aşkla alakası olmadığına mı inanıyorduk? Ne kadar güçlü olursak olalım, zayıfı asla ezmeyeceğimize mi inanıyorduk? Salt sevgi bağlarıyla örülmüş, ne olursa olsun kopmayan aile bağlarımız mı bize tanıdık geliyordu da bu kadar seviyorduk Münir Özkul’un karakterlerini? Yoksa yalnızca bize yok olmakta olan değerlerimizi mi hatırlatıyordu? İdealize edilmiş bir dünyaya mı inandırıyordu bizi? Elbette her baba güçlüydü ama asla yıkılmayan fedakar baba özlemimizi mi dindiriyorduk onun karakterleriyle? Ya da ah keşke dediğimiz hocayı mı buluyorduk?

1975’te Bizim Aile ile öğrendik, iki ayrı aile bir araya gelip kocaman bir aileye dönüşüyordu… Herkes çok yürekli, merhametliydi. Kötüler sonunda dize geliyor, iyilerse feraha çıkıyorlardı…

Hep iyiler kazanıyordu Münir Özkul’un filmlerinde. 1978’de Neşeli Günler ile gördük; sevenler kavuşuyordu, kırgınlıklar aradan yıllar bile geçse sona eriyordu, parçalanmış aileler bir araya geliyordu.

1975’te Hababam Sınıfı serisinin ilk filmi girdi hayatımıza. Yaramaz, yaşları geçkin liselilere bile hayatlarının dersini veriyordu Mahmut Hoca. Okuldan kaçmayı yasaklıyordu, maça göndermiyordu, ön bahçede top da koşturmuyordu. Yine de seviliyordu be Kel Mahmut… Ama ne demişti Mahmut Hoca? “Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur.” Sert duruşunun altında bir yufka yüreği vardı. Yalnız geçen hayatını idealleri, ilkeleri ve onuru için yaşıyordu. Adeta olmak istediğimiz kişiydi…

Fazla iyiydi Münir Özkul’un canlandırdığı karakterler. Gerçek dışı bir iyi olma durumu vardı ama büyüklere masallar misali, seviyorduk bu gerçek üstü karakteri izlemeyi…

Aradan yıllar geçti. Münir Özkul ile hayatımıza Banker Bilo, Gırgıriye, Görgüsüzler, Milyarder ve nice filmler girdi… Filmleri yediden 70’e izlendi, nesiller boyu sevildi… Bize aşıladığın tüm umutlar, yüzümüze kondurduğun tüm gülücükler için teşekkürler Münir Özkul! Seni unutmayacağız!

MÜNİR ÖZKUL'U KAYBETTİK!

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Misafir - 25 dakika önce - Cevapla
0 0 0 mekanın cennet olsun büyük usta
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
1 0 +1 İyi tursu suyu limon la olur kazim usta
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
2 0 +2 ALLAHRAHMETETSİN
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
2 0 +2 Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yat Mahmut hocam, Yaşar ustam . Yakılarına Rabbim sabırlar versin.
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
2 0 +2 hayat biter.geriye sadece kim olduğumuz,nasıl bir insan olduğumuz kalır.ibret alalım.mekanı cennet olsun
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
1 0 +1 ne güzeldi yaşar usta...o erdemli karakter hep yaşayacak.erdeme,onura az rastlar olduk.onurlu insanları yüceltelim üçkağıtçıları değil!!!
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
1 0 +1 sevgili adile teyzemede selam götür ALLAHIMIN rahmetinde aydınlanın ikinizde sizleri çok sevdik seveiyoruz bilin
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
1 0 +1 Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun !
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
1 0 +1 Çok güzel bir yazı olmuş. Allah rahmet eylesin.
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
1 0 +1 Allah rahmet eylesin , mekanı cennet olur inş , hepimiz onun filmleriyle büyüdük
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
41 0 +41 adile naşit ile ayrılmaz ikili, muhteşem insan, bakışlarını asla unutmayacağız münir bey
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
36 0 +36 Keşke hep iyiler kazansa filmlerde olduğu gibi......
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
14 0 +14 Mahmut Hocam, okul dört duvar arası değildir, ne güzel cümle
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
4 68 -64 Onu unutmayacak bunu unutmayacak, milletin uzerinden oynamayi birakin, insanlarin pskolojisini bozdugunuz yeter. Herkes biliyorki, unutmayacagiz dediginiz gunun aksaminda rahat rahat oynuyor, egleniyor, uyuyorsunuz.
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
52 0 +52 ne bekliyorsun kardeşim? unutmayacağız dediysek sürekli yas tutacağız mı dedik? değerli bir insandı ve büyük harflerle unutmayacağız! insanlığın bile unutulduğu bir çağdayız, 7/24 ismini zikredeceğiz mi diyoruz biz
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 79 -79 Çok ünlü biriydi. Kişilik açısından da iyi biri olduğu biliniyor rahmetlinin. Sanatsal açıdan ise pek de değerli biriydi diyemeyiz. Sonuçta Münir Özkul'un boy gösterdiği eski dönem Türk sineması dünya sinemaları açısından pek de ön sırlarda yer alan bir mecra değil. Biz-bizeyken Yeşilçam bize abide gibi gelir ama dışarıya açıldığımızda sanatsal açıdan pek de değeri yok.. Yiğit ölünce hakkını teslim etmek lazım ama birilerinin yaptığı gibi olmayan özellikler atfetmek de iyi değil kişiye. Ne ise o.... Allah taksiratını affetsin...
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
82 5 +77 Allah rahmet eylesin hiç unutulmicak her izlediğimizde yeniden öğreticek bize insan olmayı
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
66 3 +63 Yesilcamin iki efsanesinden biri daha gercek aleme gitti nurlar icinde yatsin...
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
87 9 +78 Milletimiz büyük bir ustayı kaybetti. Mekanı cennet olsun
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
51 1 +50 Allah rahmet eylesin!
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
56 1 +55 Münir ÖZKUL Türkiye'nin en büyük sanatçılarından birisi. Türkiye de herkes onun flimleri ile büyüdü. Allah günahlarını affetsin...
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
66 2 +64 seni seviyoruz yaşar usta, sen bizim yüzümüzü güldürdün yıllarca, sen de ahirette gül
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
9 1 +8 1 numara da gitti
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
49 2 +47 mekanın cennet olsun Büyük Usta
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
70 3 +67 seni unutmayacağız münir özkul
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
1 10 -9 Yalan
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
42 2 +40 Mekanı cennet olsun büyük bir ustaydı