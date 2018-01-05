Türk sinemasının Mahmut Hocası Münir Özkul, bugün 93 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Şimdi yürekler buruk… Kolay mı? Nesiller boyunca baba yerine koymuşuz Baba Yaşar, Mahmut Hoca, Yaşar Usta demişiz… Sahi neydi bize bu kadar sevdiren Münir Özkul’u?

Babalar ailenin direğidir Türk toplumunda… Koruyan, kollayan, hafif tatlı-sert ama derinlerde yumuşacık kalpli… Merhametli bakar gözleri, cefayı, çileyi ne kadar çekerse çeksin, yumuşacıktır nasırlı ellerin dokunuşu… O baba figürünü biz sinemada nesiller boyu Münir Özkul ile izledik…

Yorgun aile babası emektar Yaşar Usta ile hayatımızın dersini almadık mı?

"Bak beyim, sana iki çift lafım var. Koskoca adamsın. Paran var, pulun var, her şeyin var. Binlerce kişi çalışıyor emrinde. Yakışır mı sana ekmekle oynamak?” Yakışmazdı elbet…

“Ama nasıl yakışmasın! Sen değil misin öz kızına bile acımayan, bir damlacık saadeti çok gören. Anlamıyor musun beyim, bu çocuklar birbirini seviyor! Ama ben boşuna konuşuyorum. Sevgiyi tanımayan adama, sevgiyi öğretmeye çalışıyorum.” Öğrendik Yaşar Usta, öğrendik… Seninle öğrendik sevmeyi de, sevmek için fakir ya da zengin olmak gerekmediğini de…

“Ben, Yaşar Usta! Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun, bir hiç! Gözümde pul kadar bile değerin yok. Ama şunu iyi bil, ne oğluma ne de gelinime hiçbir şey yapamayacaksın. Yıkamayacaksın, dağıtamayacaksın, mağlup edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbirimizi parayla pulla değil, sevgiyle bağlıyız. Bizler birbirimizi seviyoruz. Biz bir aileyiz. Biz güzel bir aileyiz. Bunu yıkmaya senin gücün yeter mi sanıyorsun?” Yetmezdi. Öyle ya gelini de artık onun kızı olmuştu. Birbirine kenetlenmiş bir aileyi yıkmaya kimsenin gücü yetmezdi. Aile bağlarının gücünü, birbirine kenetlenmeyi de seninle gördük Yaşar Usta…

Şimdi milyonlar Yeşilçam’ın babası Münir Özkul hayata gözlerini yumdu ve Türkiye yetim kaldı… Hayır, ağlamıyoruz Yaşar Usta, sadece gözümüze limon kaçtı… Bu arada senin söylediğin gibi turşu limonla da bir başka oluyor…