İHA'da yer alan habere göre; Türkiye'de işsizlik sorunu olmadığına kanıt en güzel haber Bursa'dan geldi. Yıldırım Belediyesi tarafından başlatılan İstihdam Seferberliği projesi kapsamında 800 kişinin alınacağı bir GSM firmasının çağrı merkezi için 7 bin 700 kayıtlı işsizden sadece 19'u görüşmeye geldi.







Yıldırım Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ‘İstihdam Seferberliği’ kapsamında düzenlediği işçi-işveren buluşmaları devam ediyor.



Yıldırım Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ‘İstihdam Seferberliği’ne katkı sağlamaya devam ediyor. ‘İstihdam Fuarı’, ‘Engelli İstihdam Seferberliği Buluşması’ gibi önemli projelerle binlerce insana iş imkanı sağlayan Yıldırım Belediyesi’nin işçi-işveren buluşmaları aralıksız devam ediyor. Son olarak Global Bilgi Turkcell firması ile sağlanan iş birliği çerçevesinde 800 kişinin iş sahibi olacağı görüşmede firma temsilcileri ile iş arayanlar bir araya getirileceği bildirildi. Firmanın kriterleri doğrultusunda bünyesindeki ‘İstihdam Masası’na kayıtlı 7 bin 700 kişiyi Yıldırım Belediyesi Kentsel Planlama ve Tasarım Merkezi’ndeki görüşmeye davet eden Yıldırım Belediyesi’ne ise 19 kişi müracaat ederek firma yetkilileri ile görüşme sağladı. Görüşmeye gelen 19 kişinin uygun kriterleri oluşturması halinde iş başı yapacağı bildirildi.

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