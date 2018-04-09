Alman hava yolu şirketi Lufthansa, kamu sektörü sendikası Verdi'nin havaalanlarına yürüyüşlerin uzatıldığını açıkladıktan sonra yarın yapılacak olan 800'den fazla uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

Almanya genelinde çeşitli kamu sektörü rollerinde yaklaşık 2,3 milyon çalışan için yüzde 6'lık bir ücret artışı talep eden kamu sektörü sendikası Verdi, daha önce yer personeli ve bazı yangın hizmetleri personelinin Salı günü Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havaalanlarında grev yapacağını söylemişti.

Almanya'nın en büyük kamu sendikalarından olan Verdi, ülke genelinde başlattığı uyarı grevlerine havaalanlarında da katılım olacağını belirtmişti.

İşverenlerle toplu sözleşme görüşmelerini sürdüren Verdi’den yapılan açıklamada, Almanya'da kamu işçilerinin, 15 ve 16 Nisan tarihlerinde Potsdam’da yapılacak toplu iş sözleşmesi üçüncü tur müzakerelerinden önce uyarı grevlerinin genişletildiği ve 10 Nisan’da bütün eyaletlerde yaygın iş bırakma eylemlerinin olacağı ifade edildi.