Ünlü karikatür ustalarının eserlerinin genç kuşaklar tarafından tanınması amacıyla düzenlenen, “80’li Yıllardan Çizgiler” isimli karikatür sergisi açıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; karikatürist Ersin Burak’ın arşivinden seçilen çizimlerin yer aldığı sergi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Sergilenen karikatür ve çizimleri 80’li yıllardan bu yana arşivleyen Burak, serginin çizgi roman ağırlıklı olduğunu ve çizimlerin 1965’li yıllardan bu yana biriktirdiği çalışmalardan seçildiğini söyledi.

Sergide, Ersin Burak’ın eserlerinin yanı sıra Ayhan Başoğlu, Cemal Dündar, Eralp Noyan, Faruk Geç, İlkin Deniz, İsmet Kırdar, Nazan Erkmen, Nejat Uygur, Nuri Kurtcebe, Özcan Eralp, Sezgin Burak, Yalçın Didman, Yener Çakmak ve Yetkiner Ulukılıç’un çizimleri yer alıyor. Ayrıca seçilen karikatürlerin yer aldığı sergi kitapçığı, ziyaretçilere ücretsiz olarak veriliyor. Geçmiş dönemlerdeki ustaların eserlerinin genç kuşaklar tarafından tanınması için tertip edilen sergi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde 29 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.