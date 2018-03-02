Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde "Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlardan" ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan "Hırsız Kapanı-1" operasyonunda 2 bin 364 kişi yakalandı. Şüphelilerin karıştığı 4 bin 106 olay aydınlatıldı.



Habertürk Ankara'dan Rıdvan Tezel'in aktardığı bilgilere göre, "Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlardan" aranan şahıslara yönelik yapılan "Hırsız Kapanı-1" operasyonunda 4 bin 106 olay aydınlatıldı. Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlüğünce gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında hırsızlık suçlarından aranan şahısların bulunabilecekleri adresler ve mekanlar tespit edildi. Daha sonra Asayiş Daire Başkanlığı tarafından iller arası koordinasyon kurularak seri operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 364 kişi gözaltına alındı.



4 BİN 106 DOSYA AYDINLATILDI

Emniyette sorgulanan şahısların karıştığı, mal varlığına karşı işlenen çok sayıda suç dosyası aydınlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, bin 600 ev ve 302 iş yeri, 64 resmi kurumda hırsızlık, 278 açıktan hırsızlık, 70 yankesicilik, 27 hayvan hırsızlığı, 23 diğer hırsızlık suçlarına karıştığı belirlendi. 4 bin 106 dosyadan aranan şüpheliler, işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER