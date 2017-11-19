81 ilde yasadışı bahis operasyonu

Asayiş Dairesi Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde 81 İl de belirlenen adreslere ‘Yasadışı Bahis 2’ operasyonu düzenlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; önceden tespit edilen toplam 4 bin 90 yasadışı bahis oynatılan işyerlerine yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. 4 bin 743 personelden oluşan bin 547 ekibin yer aldığı operasyonda birçok kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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