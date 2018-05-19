19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanacak. Resmi törenlerin ilk durağı ise Anıtkabir oldu. Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığında, 81 il ve KKTC’den gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve Bakanlık çalışanlarından oluşacak heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençler ve sporcularla iftarda bir araya gelecek.





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