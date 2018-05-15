Edirne'de 3 çocuk 8 torun sahibi 81 yaşındaki İsmail Ö., eşi Kıymet 81 yaşındaki Ö.'yü çıkan tartışmada başına keserle vurarak öldürdü.



DHA'nın haberine göre olay, bugün öğle saatlerinde Nişancıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ö., dışarıya çıkmak isteyen eşi Kıymet Ö.'ye izin vermeyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında İsmail Ö., eline geçirdiği keserle eşi Kıymet'in başına vurdu. Sesleri duyar komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kıymet Ö.'nün yaşamını yitirdiği saptandı.



Kıymet Ö.'nün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne gönderildi.



İsmail Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Elinde baston, yürümekte zorlanan Ö., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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