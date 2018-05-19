Elon Musk ve kurt yatırımcı ve 80 milyar dolardan fazla serveti olan Warren Buffett arasındaki esprili söz düellosu ve meydan okuma mayıs ayının ilk haftasında ABD'de oldukça yankı buldu.
Buffett sonunda Musk'ın kendisiyle şekerleme işinde başa çıkamayacağını belirtse de Musk resti gördü. Kimileri Musk'ın trollediğini düşündü. Hatta Fortune gibi ünlü ekonomi mecraları da hikayeyi böyle görse de Musk dediğini yaptı ve şekerleme işine girdiğini açıkladı. Peki buraya nasıl gelindi?
Tesla'nın pek de parlak olmayan birinci çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından yatırımcıların tedirgin olması karşısında Elon Musk, Warren Buffett'ın 1999 yılında kaleme aldığı "moat" yani kale hendeği analojili bir yatırım prensibini hedef almıştı.
88 yaşındaki Buffett'ın prensibine göre şirketler rakipleri karşısında uzun vadeli kârlarını ve pazar paylarını korumak için başlıca rekabetçi avantajlarını sürdürebilir hâle getirmeli. Buffett bunu ortaçağ kalelerinin etrafını saran ve hem içerideki insanları hem de servetlerini koruyan hendeklere benzetiyor.
Rekabetçi avantajdan kasıt ise rakip firmaların sunduğu benzer ürün ve hizmetleri etkileyen herhangi bir faktör olabiliyor ve böylelikle kâr açısından rakiplerin önüne geçiliyor. Örneğin ham maddeye ucuz erişim sayesinde düşük maliyet avantajı gibi.
Elon Musk bu yaklaşımı antika ve sıkıcı bularak "işgalci ordulara karşı tüm savunmanız hendekse bu fazla dayanmayacaktır. Uzun vadede inovasyon hızı önemli. Rekabetçiliğin temel belirleyicisi inovasyon." demişti.
Warren Buffett ise "Elon bazı alanlarda her şeyi altüst edebiliyor ama bizimle şeker işinde yarışmak istediğini sanmıyorum." demişti. Buffett'ın şirketi olan Berkshire Hathaway, 1921 yılında kurulan ABD'nin en büyük şekerleme perakendecilerinden See's Candies'in sahibi.
— Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2018
— Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2018
Elon Musk ise 6 Mayıs tarihinde Twitter'da 21 milyon kişiyle paylaştığı mesajla "Şekerleme şirketi kuruyorum ve harika olacak." diyerek Buffett'a yanıt vermişti. Şaka yaptığı düşünülse de "çok ciddiyim" demişti.
Ancak sonrasında "Bir kale hendeği inşa edeceğim ve içini şekerle dolduracağım. Warren Buffett yatırım yapmamak için kendini tutamayacak." yazarak yine trollediği izlenimi vermişti.
2 hafta geçmeden Elon Musk'ın trollemediği ve çok ciddi olduğu anlaşıldı. Elon Musk, Boring Candy ismini verdiği şekerleme girişiminin ilk ürününü paylaştı. Üzerinde bir karikatürünün bulunduğu şekerleme yüzlerce beğeni ve yorum aldı.
Tesla elektrikli arabaları, Hyperloop ulaşım sistemleri, SpaceX uzay yatırımları gibi ileri düzey teknoloji yatırımlarıyla bilinen Elon Musk bir yandan bu gibi ilginç girişimleriyle de adından söz ettiriyor.
Daha önce sınırlı sayıda üretilen ve teslimatlarının 1-2 hafta içerisinde başlayacağı lav silahlarını 500 dolara satarak 7.5 milyon dolar toplamış ve yer altı tüneli girişimi olan Boring Company'yi fonlamıştı.
Keza Musk, 50 bin adet üretip 20 dolara sattığı şapkalardan da 1 milyon dolar kazanmıştı. 1 dolara satacağını söylediği Lego benzeri Boring Bricks yine merakla beklenen bir başka Elon Musk ürünü.
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