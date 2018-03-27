85 yaşındaki hastaya yeni kalp kapağı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığında kalbinin durduğu tespit edilen yaşlı hasta, doktorların 4 saatlik operasyonu sayesinde hayata döndü.

AA'nın haberine göre; İzmir'de yaşayan 85 yaşındaki Nahide Karayazgan, 21 Mart'ta evinde fenalaşınca yakınları tarafından İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Kalbinin ve solunumunun durduğu tespit edilen Karayazgan'a kalp masajı yapıldı ve tansiyon artırıcı ilaçlar verildi.

Solunum cihazına bağlanan Nahide Karayazgan'ın, halk arasında kalp kapağının bozulması veya kireçlenme olarak bilinen "Dejeneratif aort darlığı" hastası olduğu belirlendi.

Karayazgan'ın sağlık durumu kötüleşince de kasıktaki atar damarından kapalı yöntemle Transkateter Aort Kapak Replasmanı (TAVI) yapılması kararını alan doktorlar, kısa sürede kalp kapağını taktı.

Solunum cihazından 2 saat içinde ayrılan hasta, 7 saatte konuşmaya başladı.

"DÜNYADA İLK KEZ"

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Karaca, hastanın daha önce kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü ancak ilerleyen yaşı nedeniyle ameliyat edilemediğini öğrendiklerini söyledi.

Hastanın hayatta kalabilmesi için ilk müdahaleyi yaptıklarını belirten Karaca, şu bilgileri verdi: "Kalp kapağındaki darlık nedeniyle durumunun düzelmediğini anladık. Acilen bu kapağın düzeltilmesi gerekiyordu. Standart olan yöntem, ameliyatla düzeltilmesiydi. Hastanın yaşlı olması, genel durumunun kötü olması nedeniyle ameliyat yapılamazdı. Kasıktan girilerek göğüs kafesi açılmadan kalp kapağı değiştirme yöntemini uyguladık. İlk defa genel durum bozukluğu olan bir hastaya, yakınlarının onayını alarak işlemi gerçekleştirdik. Hastanın genel durumu süratle düzeldi. Şu anda da gayet iyi durumda. Taburcu edilebilir düzeye geldi."

İşlemin normalde 1-2 günlük hazırlık gerektirdiğini ancak Nahide Karayazgan için zamanın çok önemli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Karaca, "Dünyada ilk kez genel durumu bu kadar bozukken bir hastaya kapak takılmıştır. Bu vakayı rapor olarak literatüre kazandırmak için girişimlerde bulunduk. Acile başvurduktan sonra 4 saat içinde kapağı yerleştirmiş olduk" dedi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Ünal ise hastanenin kardiyoloji ve kalp damar hastalıkları konusunda Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını, 24 saat kalp hastalarına acil müdahale eden uzman ekibin görev başında olduğunu ifade etti.

Ünal, risk alan ve kahramanca hayat kurtaran ekibiyle gurur duyduğunu da söyledi.

Nahide Karayazgan ise 5 çocuk ve 9 torun sahibi olduğunu, hastanede kendini güvende hissettiğini dile getirerek, "Buraya gelmeden çok kötüydüm, şimdi iyiyim. Vücudumda ağrı vardı. Çocuklarım yanımda, bana çok güzel bakıyorlar. Torunlarım da gelip gidiyor. İyileşince evime dönmek isterim" ifadelerini kullandı.

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