İsveç’te bulunan Boras Djurpark’ta doğan 9 aslan yavrusunun yaşamına “masraflı” oldukları gerekçesiyle son verildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ülkenin güneybatısındaki Boras kentinde bulunan hayvanat bahçesinde görev yapan Bo isimli görevli, kurumun yavruları kontrol edememeleri ve masraflarının fazla olması sebebiyle öldürdüğünü açıkladı.

2012’den beri 13 yavrunun doğduğunu açıklayan Bo, bu hayvanların kurumun reklam kampanyası için kullanıldığını söyledi. Hayvanlardan 2’sinin doğal sebepler yüzünden öldüğünü 9’unun ise öldürüldüğünü ifade eden Bo, “Yavrulardan yalnızca ikisinin hayatta kalmasına izin verildi” dedi. Haberin duyulması üzerine ülkedeki hayvan hakları aktivistleri ayaklandı.

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Boras Djurpark

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