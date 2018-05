Beyoğlu Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 9. Beyoğlu Kültürlerarası Sanat Diyalogları Festivali başladı. Taksim Meydanı´nda düzenlenen festivalin açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Brezilya´nın ünlü sanatçılarından Kleiton ile Kledirand Vitor Ramil´in katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunduğu açılış törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Brezilya Başkonsolosu Paulo Roberto Franca ve Fas Başkonsolosu Mhammed Ifriquine´nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

BİZİM ÜLKEMİZİN TAMAMI BİR KERVANSARAYDIR

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nun bir kervansaray olduğunu belirterek "Beyoğlu bir kervansaray. Aslında bizim ülkemizin tamamı bir kervansaray. Onun için farklı diller, farklı dinler ve farklı kültürler var. Tarihin bütün dönemlerinde burada her medeniyet var olmuştur. Her medeniyet burada var olmaya çalışmıştır. Çünkü burası dünyanın köprüsü. Bu topraklar herkesin aşk ile baktığı, sahip olmak istediği, etkin olmak istediği topraklardır. Zaten gücümüz de buradan geliyor." dedi.

BU SAHNEDE HERKESE FIRSAT VERECEĞİZ

Başkan Demircan, "Beyoğlu´nu anlatırken ne diyoruz; farklı dillerin, farklı dinlerin ve farklı kültürlerin olduğu bir yer. Şehrin ruhu nedir, şehri meydana getiren nedir? Binalar, yollar ama en önemlisi insanlardır. Eğer insanlar farklıysa, her dilden, her dinden, her kültürden insan varsa o zaman şehrin ruhu vardır. Eğer Beyoğlu´nun ruhu farklılıklarında ise bunu yakalamak, buna sıkı sıkı sarılmak ve tüm insanları kucaklamak gerekiyor. Onun için Taksim'in orta noktasındaki bu sahnede hem Anadolu medeniyetlerini anlatacağız hem de herkese fırsat vereceğiz" şeklinde konuştu.

SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Brezilya Başkonsolosu Paulo Roberto Franca ise, "Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Brezilya ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki dostluk ve Ticaret Antlaşması´nın imzalanışının 160'ıncı yılı olan 2018 yılındayız. Bu anlaşma Brezilya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin resmi başlangıcıdır. Bu tür kültürel etkinlikler aramızdaki bağın güçlendirilmesi için harika fırsatlar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

SEKİZ ÜLKEDEN ÇOK SAYIDA SANATÇI BEYOĞLU'NDA

Tunus'tan Romanya'ya, Endonezya'dan Makedonya'ya kadar 8 ülkeden çok sayıda sanatçıyı Beyoğlu'nda bir araya getirecek olan festival 13 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek. Katılımcılar, farklı kültürlere ait konserler ve dans gösterileri ile doyasıya eğlenecek.