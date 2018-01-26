Yunanistan’ın Atina Üniversitesi’ne bağlı bilim insanları, Theopetra Mağarası’nda buldukları M.Ö. 7000 yılına ait insan kalıntılarından birini yeniden yapılandırdı. Ve böylece 9 bin yıl önce yaşamış genç bir kızın görünüşüne ulaşıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Yunanca’da “şafak” anlamına gelen “Avgi” adı verilen kız, Atina’daki Acropolis Müzesi’nde sergilendi. Avgi’nin maskülen görüntüsü ise dikkat çekti.

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