9. Diyabet Parlamentosu'na damga vuran sürpriz olay

Diyabet Parlamentosu yılda bir kez, Dünya Diyabet Günü’nde yapılan bir platform. Bu platformda diyabetli hasta, sorunlarını, doğrudan devletin en üst düzey yetkililerine anlatır, bazen de hesap sorar.

Bu yıl Diyabet Parlamentosu’nun 9’uncusu yapıldı ve sürpriz bir olay, bu yılki parlamentoya damgasını vurdu.

NEDEN ORTAYA ÇIKTI?

Diyabet Parlamentosu düşüncesi, yaklaşık 10 yıl önce gelişti. Diyabet, doğumdan itibaren her yaşta ortaya çıkan, ortaya çıktığı zaman da yaşam boyu süren bir hastalık, radikal bir tedavisi yok.

Diyabetli her gün hastalık yönetimiyle ilgili birçok problemle karşılaşır. Şeker ölçüm aletlerine “stript” bulamaz, insülin pompasına mali gücü yetmez, ilaçlarını yazdıracak endokrinolog bulamaz, işveren diyabetli olduğunu öğrenip işten atar, derdini anlatacak kimse bulamaz, yetkililere ulaşamaz.

Diyabet Parlamentosu, bu nedenle planlandı. Amaç, sağlık alanında karar vericiler ile diyabetli hastaları bir araya getirmek ve sorunları doğrudan paylaşmak.

Diyabet Parlamentosu’nda masanın bir tarafına devlet adına TBMM Parlamento temsilcileri, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu üst düzey yöneticileri oturur. Diğer tarafına da diyabetli hasta örgütleri ve meslek kuruluşları.

Parlamento kurallarına göre sadece hasta konuşur ve devlet dinler. Yöneticiler izler, not alır. Karşılıklı söz ve tartışma yoktur. Toplantı bitiminde sağlık hakkında karar vericiler, parlamenterler, yöneticiler, düşüncelerini, itirazlarını anlatır. Sonuçta birçok sorun hızla çözülür.

HASTALARIN SORUNU TOPLANTI BİTMEDEN MECLİS’E TAŞINDI

2017 Diyabet Parlamentosu’na TBMM adına İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hakkı Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı adına Daire Başkanı Murat Gülşen katıldı. Sağlık Bakanlığı bütçesi nedeniyle Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci gelemedi, yerine bakanlık yetkilileri toplantıyı izledi.

Toplantı başladıktan sonra salonu dolduran diyabetli hastalar sorunlarını anlatmaya başladı.

Tam bu sırada Tip 1 diyabetli bir çocuğun babası Fikret Karadağ kürsüye çıkıp çocuğunun yaşam savaşını anlatmaya başladı. Her gün nasıl parmaklarını deldiğini, nasıl insülin iğnesi yaptığını anlattı. Gözyaşları içinde çocuğunun vücudunu ayda 200-250 kez deldiğini söyledi ve çocuklara neden devletin glikoz ölçüm sensörlerini almadığını sordu, “Bu yüzden sabaha kadar şekeri düşmesin diye eşimle birlikte çocuk uyurken başında nöbet tutuyoruz” dedi.

Hemen İstanbul Milletvekili Arzu Erdem söz istedi ve çok etkilendiğini belirtti. Konuşmasında bu saatlerde Meclis’te Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğünü ve şu an konuyu aktarmak üzere Meclis’e gideceğini söyledi.

Daha henüz toplantı devam ederken bir video geldi. Milletvekili Arzu Erdem, Meclis’teki kürsüden diyabetli çocuk babasının sorununu anlatıyordu. Sadece 1.5-2 dakikada sorunu özetledi ve konuşmasının hemen sonunda Sağlık Bakanı’ndan çözüm için söz aldı.

Parlamento devam ederken Meclis’ten görüntüler gelmeye başladı. Sorunun çözümü için adım atılmıştı. Salonda çok duygulu anlar yaşandı.

Konunun izlenmesi bırakılmadı, bu sefer milletvekili Deniz Depboylu da konuyu Meclis’e taşıdı, bir gün sonra Meclis kürsüsünden diyabetli hastaların sorunlarını anlattı.

DİYABETLİ GENÇLERİN İŞ SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Tip 1 diyabetli Aşırcan Büyüker, diyabetli gençlerin ciddi iş sorunları olduğunu, iş başvurularında önlerine ciddi camdan duvarlar örüldüğünü ve engeller çıkarıldığını, engelli yasasındaki hakların yeniden verilmesini istedi.

Dr. Hakkı Öztürk söz alarak konunun dört bakanlığı ilgilendirdiğini ve bu konuda haksızlığın düzeltilmesi için çalışmaları başlattığı müjdesini verdi.

Bir Tip 1 diyabetli öğrenci babası da çocuğunun okulunda insülini yapacak ve saklayacak bir yer bulamadığını, okul müdürünün duyarsız davrandığını anlattı.

Murat Gülşen, diyabetli öğrenci haklarıyla ilgili yaptıkları çalışmaları okudu, hemen fotokopileri dağıttı.

Parlamentoda Diyabet Hemşireliği Derneği, Diyabet Diyetisyenliği Derneği, Aile Hekimleri Dernekleri ve Diyabetle Yaşam Derneği adına sorunlar dile getirildi.

Kapanış konuşmasında SGK adına Dr. Mustafa Özderyol, diyabetlilerin sorunları için bir bilim kurulu oluşturup çalışmalara bakacaklarını söyledi.

DEVLETİN HASTAYA KARŞI ANLAYIŞI DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz yıllardan çok farklı bir Diyabet Parlamentosu yaşadık. Sağlık adına karar vericiler hastaları, hastaların yaşadığı güçlükleri daha iyi anladı. Diyabetli hastalar da devlet yetkililerinin elinde sınırlı kaynak olduğunu, bu kaynakların adil dağıtılmaları gerektiğini, kanunların ve yasaların sınırladığı alanda çalışabildiklerini gördü.

Bence bu parlamentonun kahramanlarını kutlamak gerek. Başta da SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı’yı. Kendilerini eleştirmeye gelen 200 hastaya salonlarının kapılarını açtı ve onlara dostça davrandı.

Milletvekilleri Arzu Erdem ve Depboylu sorunları hemen Meclis’e taşıyıp ülkenin gündemine getirdi.

Müsteşar Yardımcısı Dr. Hakkı Öztürk çok karmaşık bir konuyu sabırla araştırdı ve çözüm için adım attı.

Genel Müdür Dr. Mustafa Özderyol, 3 saat sabırla diyabetli hastaların sorunlarını dinledi. Çözüm için ciddi bir öneri getirdi.

Daire Başkanı Murat Gülşen, diyabetli öğrencilere daha güzel bir yaşam için çaba gösteriyor.

2017 Türkiye Diyabet Vakfı Dünya Diyabet Günü Ödülleri

YILIN HAYIRSEVER İŞADAMI:

Canan-Gönül Talu

YILIN MEDYA KURULUŞU:

Habertürk Gazetesi ve Habertürk Televizyonu/Ciner Medya Grubu

YILIN EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK PROJE ÖDÜLLERİ

50 Diyabetli Kadın Filmi: Lilly İlaç

50 Diyabetli Kadın Filmi: Ayşenaz Baykal

Sen Bul Diyabetin Kolaylaşsın: Sanofi İlaç

Avrasya Diyabet Yürüyüşü: Novo Nordisk İlaç

Okulda Diyabet Günü Kutlaması: İstanbul Şişli Ortaokulu

YILIN DİYABET DOSTU KURULUŞLARI

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

Eczacıbaşı Holding A.Ş. n Allianz Sigorta A.Ş.

Wilo Pompa Sistemleri A.Ş.

Lions 118-E Yönetim Çevresi

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN DİYABET RESEPSİYONU

Dünya Diyabet Günü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Bürosu Başkanı Dr. Pavel Ursu, Ankara’da resepsiyon verdi. Ankara’daki tüm büyükelçilerin davet edildiği resepsiyonda salonun farklı yerlerine stantlar kuruldu. Bisikletle enerji üretilen, kilo, boy ölçümü yapılan, kan şekeri ölçülen bölümlerde farkındalık oluşturuldu. Resepsiyon organizasyonunda büyük emeği geçen Dr. Toker Ergüder amacın; diyabet farkındalığını artırmak olduğunu belirtti.

Resepsiyonda Meclis, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu, diyabetin tüm Türkiye için tehlike oluşturan bir sağlık felaketi olduğunu ve önlem alınması gerektiğini söyledi.