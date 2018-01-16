Kocaeli Gölcük’te sağlık sorunlarıyla boğuşan anne-kızın mücadelesi, acı bitti. Her şey 42 yaşındaki Esra Ercömert’e 2 yıl önce rahim kanseri teşhisi konulmasıyla başladı. Eşinden boşanan genç kadın, birlikte yaşadığı 17 yaşındaki kızı Ecem Balcı’nın desteğiyle yaşama tutundu, hastalığı alt etti. Ancak kısa süre sonra aileye ikinci kötü haber geldi. Bu defa Ecem meme kanserine yakalanmıştı. Geçen yıl konulan teşhisin ardından kemoterapi gören Ecem, ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyon sonrası iki hafta önce taburcu edilen genç kız, 6 Ocak’ta Gölcük Kalıcı Konutları’ndaki evlerinden çıktı ve bir daha dönmedi. Anne Esra Ercömert, kızının kaybolması üzerine polise başvurdu. Bir yandan annesi ve yakınları, bir yandan da polisin aradığı Ecem’in izi bulunamadı.
PSİKOLOJİSİ BOZULDU
Ecem’in yakınları önceki gün de anne Esra Ercömert’in intiharıyla sarsıldı. Kandıra’da denize atlayarak hayatına son veren Esra Ercömert’in önce kıyıda bıraktığı sırt çantasına ulaşıldı. Denizde yapılan aramada da cansız bedeni bulundu. Ercömert’in, kızı Ecem’in kanser olduğu haberini aldıktan sonra psikolojik tedavi görmeye başladığı öğrenildi.
Beşiktaş taraftarı olan Ecem’den halen haber yok
İNTİHAR NOTU
Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre Esra Ercömert’in çantasında kendi el yazısıyla yazdığı tahmin edilen intihar notu bulundu. Notta, “Kayalıklardan atlıyorum. Herkes hakkını helal etsin” ifadeleri yer aldı. Kayıp genç kızın amcası Hakan Balcı yaşadıkları şoku şöyle anlattı: “Ecem çok hayat dolu biriydi. Neden böyle kayboldu anlam veremedik. Annesinin intihar edeceği de hiç aklımızın ucundan geçmezdi.”
Anne Esra, kanseri Ecem’in desteğiyle yenmişti
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.