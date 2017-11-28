9 ilçede asansörlerin yüzde 80’i kullanılamaz

İstanbul Esenyurt’ta 9 aylık Muhammed bebek lüks bir sitenin asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Yaşanan bu facia asansörlerin güvenlik sorununu bir kere daha gündeme getirdi. Ölümlü kazalar nedeniyle asansör tehlikesini daha önce de "HT İstanbul" sayfalarına taşımıştı.

KIRMIZI ETİKET

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Makine Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi, 2014’te açıkladığı asansör verilerinde İstanbul’da asansörlerin yüzde 87’sinin kusurlu bulunduğunu belirtmişti. 2015’te ise durum parlak olmasa da 2014’e oranla yüzde 9’luk bir iyileşmeyle kırmızı etiketli asansör oranı yüzde 78’e gerilemişti. İyileşmedeki küçük oran tehlikenin göz göre geldiğini ortaya koyuyor. Muhammed bebeğin hayatını kaybettiği asansörün en son 2016 yılında kontrol edildiğine ve asansörde kırmızı etiket bulunduğuna dikkat çeken TMMOB İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim Tataroğlu, “Muayene kuruluşları ve odamız tarafından yapılan kontroller sonucu kullanılmaması gereken asansörlere ‘kırmızı etiket’ verilir. Eksiklik giderilmediyse belediye bu asansörü mühürlemekle yükümlüdür” dedi. 9 ilçede yılda 30 bin asansörü kontrol ettiklerini belirten Tataroğlu, bu asansörlerin yüzde 80’inin ilk kontrolde kırmızı etiket aldığına dikkat çekti.

Esenyurt’ta 9 aylık Muhammed bebek asansör boşluğuna düşmüştü.