9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen “9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali”, dünyaca ünlü primadonna Kristine Opolais’in gala konseriyle 21 Haziran’da başlayacak.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 21 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında, dünyaca ünlü başyapıtlar “Saraydan Kız Kaçırma”, “La Traviata” ve “Zorba”, ölümsüz müzikleri, konusu ve dönemi yansıtan kostümleriyle izleyiciye sunulacak.

Ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımıyla düzenlenecek festival, yaklaşık 12 bin izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa çıkaracak. Festival, Türkiye’de ilk defa sahne alacak dünyaca ünlü primadonna Kristine Opolais’in gala konseriyle başlayacak.

Kristine Opolais’in konserini şef Antoni Pirolli yönetecek. Festival, Mozart’ın dünyaca ünlü başyapıtı “Saraydan Kız Kaçırma” operası ile devam edecek. “Giuseppe Verdi’nin ölümsüz eseri “La Traviata”da Violetta rolünü, Avrupa’nın önemli Türk soprano Burcu Uyar üstlenecek.

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