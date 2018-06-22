Sanatseverlere opera ve klasik müzik eserlerinden muhteşem örneklerle bir müzik ziyafeti sunulan gecede opera dünyasının Angelina Jolie’si, Leyla Gencer’in öğrencisi, La Scala Yıldızı, soprano Nino Machaidze ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu seyirciden büyük alkış aldı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan’ın Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün ve bağlı müdürlüklerinin ülkemizde ve dünya sanat arenasındaki yerinden ve öneminden söz ettiği ve konserin başlayacağı aynı saatlerde, dünyaca ünlü tenorumuz ve aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni olan Murat Karahan’ın da İtalya Palermo’da aynı anda sahnede olacağını, çifte heyecan yaşadıklarını ve kendisinin seyircilere selamını aktardığı festival açılış konuşmasından sonra başlayan konserde sanatseverlerin, İstanbul sanat ve iş camiasının tanınan isimlerinin ilgisi büyüktü.

Festivalin devamında Tarihin izlerine Mozart’ın müziklerinin eşlik edeceği ‘’SARAYDAN KIZ KAÇIRMA’’ operası tüm görkemiyle 28- 29 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde izleyicilerin karşısında olacak.