Trabzon'un Of ilçesinde 9 yıl önce 9 yaşındayken çöp dökmek için evden çıkan ancak bir daha geri dönmeyen Yusuf Kazdal'ı ailesi hala umutla bekliyor. Türkiye'de son günlerde meydana gelen kayıp çocuk haberlerini görünce büyük üzüntü yaşadıklarını ve hep evlatlarının akıllarına geldiğini belirten Tahir ve Esma Kazdal çifti, kayıp oğullarının bulunması için başvurmadıkları yer kalmadığını söylediler.
Bugün 18 yaşında olan ve 9 yıldır kayıp oğulları Yusuf Kazdal’a son Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili genel seçimlerinde oy pusulası çıktığını ve oy pusulası eve geldiğinde çok duygulandığını belirten baba Kazdal, “Çocuğum 2000 doğumluydu. Kaybolduğu zaman 9 yaşında ve ilkokul 3. sınıf öğrencisiydi. 2009 seçimlerinden bir gün sonra sabah saat 10.00 gibi evden çıktı ve öğle saat 14.30'a kadar dışarlarda idi ancak ondan sonra ortadan kayboldu. Başvurmadığımız yer kalmadı. Dönemin Of kaymakamı şuanki Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sağolsun o dönemde bize çok yardımcı oldu. O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile iki sefer görüştük. Talimat verdi daha sonra dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e haber ulaştırdık. Ondan da haber geldi 'aranıyor, bakılacak' diye. ama hiçbir sonuç çıkmadı. Son dönemlerde de umut verici bir haber maalesef alamadık. Neden oldu, nasıl oldu bilemiyorum. Şüphelendiğimiz kişiler hep araştırıldı, onlardan da bir şey çıkmadı. Oğlum yaşasaydı şu an 18 yaşında olacaktı” dedi.
"KAYIP ÇOCUK HABERLERİNE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"
Türkiye’de son günlerdeki kayıp çocuk haberlerini endişe ile izlediğini ifade eden baba Kazdal, “Kayıp olabiliyor sonrasında cenazesi bulunabiliyor. Ama biz çocuğumuzun akıbetini bilmiyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından adli yaşlandırma yöntemi ile 14 yaşındaki hali fotoğraflanmış ve bize gönderilmişti. Bir müddet bu resimle oğlumuzu aradık. Onlardan da dağıttık ancak yine de bir netice alamadık. Kendi kanaatim, belki yurtdışına kaçırıldıysa 18’ini doldurduktan sonra döner ümidindeyim” diye konuştu.
Oğlu için Sugeldi Mahallesi’ndeki evlerinin yanında mezar yaptırdığını ancak buradan geçen yol nedeniyle mezarını kaldırmak zorunda kaldığını ancak mezar taşını evinde sakladığını belirten baba Kazdal, “Oğlum için mezar yaptırmıştım, mezar taşına da doğum tarihi 2000, ölüm tarihi ise kayıp diye yazdırmıştım. Aslında mezar değildi iki tane taş, iki tane biriket koymuştuk. O dönemde Of savcısı oğlumun mezarda olacağını düşünerek mezarı kazdırdı. Bende şüphe üzerine belki çocuğum başka bir tarafta öldürülerek buraya gömerler diye güvenlik kamerası yerleştirmiştim. Yani güvenlik kamerasını mezarı izlemek için taktırdım. Daha sonra o mezar, yol genişlemesi nedeniyle oradan kaldırıldı. O taşları şimdi evimde saklıyorum. Tekrar evimin önüne bir mezar yapmayı düşünüyorum” diye konuştu.
"YAVRUMUN KOKUSUNU HER ŞEYİNİ ÖZLEDİM"
Anne Esma Kazdal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a seslenerek oğlunun bulunmasına yardımcı olmasını istedi. Her gün gözyaşları içerisinde oğlunun geleceği günü beklediğini belirten anne Kazdal “Şu ana kadar hiçbir gelişme olmadı, hiçbir yerden bize herhangi bir kapı açılmadı. Yetkililerden yardım istiyorum. Çocuğum 18 yaşında oldu, oy pusulası geldi. Yıkılmış durumdayız. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Devletimizden yardım bekliyoruz. Allah rızası için Emine hanımdan, Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Yavrumun kokusunu her şeyini özledim” diye konuştu.
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