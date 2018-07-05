Rekabetin doruk noktaya ulaştığı spor medyasında Habertürk Gazetesi Spor Servisi olarak hep zirvede kalmaya çalıştık. İlk günden son güne kadar, birçok ses getiren habere, röportaja imza attık. Gerçekçi olmayan transfer haberlerinin havalarda uçuştuğu dönemlerde en doğru bilgiye Habertürk okurları ulaştı. Kulüplerle ilgili en sağlıklı haberler, gizli gerçekler yazıya döküldü. Avrupa ve Türkiye’de takımlarımızın maçlarının yorumları, analizleri, en güzel fotoğraflar ve notlar bu sayfalarda hayat buldu. Gündemi belirleyen yüzlerce manşet attık, spor medyasında çok konuşulan işler ürettik.

AMATÖR SPORLARIN SESİ OLDUK

Habertürk sadece futbolun değil, amatör sporun da sesi, nefesi oldu. Basketboldan voleybola, tenisten güreşe kadar birçok dalda en çarpıcı haberler manşetleri süsledi. İlklere imza atan Habertürk ekinde tenis, formula, Tour de France, Kırkpınar Güreşleri gibi gölgede kalan sporlar tam sayfa haber oldu. Halil Özer yönetimindeki spor servisimiz arı gibi çalıştı... Muhabirlerimiz sürekli sorguladı, haber peşinde koştu... Foto muhabirlerimiz yağmurda, çamurda en güzel fotoğrafları çekmek için deklanşöre bastı. Editör kadromuz gelen haberleri titizlikle ayıklayıp, sorguladı, en sağlıklı, en doğru şekilde sizlere sunmaya çalıştı. Sayfa sekreterlerimiz en güzel şekilde haberleri sayfalara yansıttı. Yazarlarımız en çarpıcı detayları okurlara aktardı.

AMBARGO KOYDUK

1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan Gazete Habertürk, spora getirdiği yeni soluk ve farklı bakışla, bugüne kadar katıldığı tüm yarışmalarda takdir ve beğeni topladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) başta olmak üzere birçok mesleki yarışmada ‘haber’, ‘röportaj’, ‘inceleme araştırma’, ‘maç yazısı’, ‘köşe yazısı’, ‘fotoğraf’ ve ‘sayfa düzeni’ dallarında her yıl ödülleri toplayan HT Spor, hemen her yıl yazılı basında ‘en başarılı spor servisi’ olmayı başardı.

KALİTELİ VE DÜZEYLİ

HT Spor, 2010 yılından bu yana katıldığı 7 yarışmada TSYD’den toplam 42 ödül kazandı. 2010’da 6, 2011 ve 2012’de 5’er, 2013’te 9, 2014’te 7 ödül kazanan Habertürk, 2015’te yapılamayan yarışmaya 2017’de bu kez 5 ödülle damgasını vurdu. HT Spor, bu süreçte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ‘Başarı Ödülleri’nde de toplam 13 ödüle layık görüldü. Çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği basın ödüllerinde birçok kez kürsüye çıkan Habertürk, kaliteli ve düzeyli yayıncılığın karşılığını her yıl topladığı ödüllerle aldı.

YAŞADIKLARIMIZ UNUTULMAZ

Acısıyla tatlısıyla bir dönemin sonuna geldik. Oysa dün gibiydi hazırlık provalarında yüzümüz aydınlatan heyecan... Zıpkın gibi bir ekiptik, mesleğine tutkuyla sevdalı, etik değerlere bağlı, soran, sorgulayan, doğruyu arayan bir ekip olarak HT Spor ekiyle spor dünyasına yepyeni bir soluk getirdik.

Mütevazı olmaya gerek yok, en iyi spor servislerinden biriydik, ambargo koyduğumuz ödüllere bakıldığında da birinciydik. En küçükten en büyüğe, muhabirinden foto muhabirine, sayfa sekreterinden editörüne, yazarından yöneticisine kadar işimizi aşkla yaptık.

Bu yolda Necmi Gülümsel ve Mustafa Yener gibi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladığımız kayıplarımız oldu. Vedalaştıklarımız, zorunlu ayrılıklarımız, sonradan katılanlarımız oldu. Bu bina bazılarımız için okul, bazılarımız için iş, bazılarımız için yuvaydı. 9 yılı aşkın sürede bazı yıllar ayrı ek olarak, bazen gazetenin içinde sizlere ulaştık. Her gün sabırsızlıkla okurlarımızla kavuşmayı bekledik.

Bizim için haber kutsaldı, meslek onurunu başımızın üstünde tuttuk. Size ulaşan her satırda, arkasında onlarca kişinin bulunduğu bir emek, alın teri vardı. Tek düsturumuz doğru ve objektif haberdi. Bu yolda fikir ayrılıkları da yaşadık, birbirimizi kırmadan, incitmeden uzun uzun tartıştık. Ama her şey size daha kaliteli bir spor eki hazırlayabilmek içindi. Doğruyu ararken hatalarımız da oldu ama okurumuzun şefkatli kollarını hep omzumuzda hissettik. Bu güvene ihanet etmemek için gece gündüz çalıştık.

Her güzel şeyin bir sonu var ve sürekli yenilenen dünyada tek değişmeyen şey değişim. Hepimiz bu gazeteyi çok sevmiştik... Şimdi vedalaşma vakti. Hüzünlüyüz... Çok özleyeceğiz... Kağıt kokusunu... Kardeş gibi gördüğümüz arkadaşlıklarımızı, sohbetlerimizi, yaşanmışlıklarımızı... En çok da siz değerli okurlarımızı özleyeceğiz.

Hep yanımızda olduğunuz için size sonsuz teşekkür ediyoruz. Her bitiş yeni başlangıçtır... Yeni mecralarda buluşmak dileğiyle hoşçakalın... H.Ö.

HT SPOR, gazetemizin 1. yıldönümü olan 1 Mart 2010’da Kasımpaşa Stadı’nda toplanarak anı fotoğrafı çektirmişti.