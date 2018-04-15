Portekiz Ligi'nin 30. haftasında şampiyonluk yarışı veren Benfica ile Porto karşı karşıya geldi. Mücadelede konuk Porto, Herrera'nın 90. dakikada ceza sahası dışından attığı güzel golle 1-0 galip geldi. Bu sonuçla Porto, puanını 76 yaparak liderliğe yükseldi. Benfica ise 74 puanla 2. sıraya geriledi.

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