90 dönüme kendi çiftliğini kurdu

Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, Niksar'da 90 dönümlük alana kurulan çiftliğin sektörde öncü bir yatırım olduğunu belirterek sadece bölge ekonomisine değil ülke ekonomisine de önemli katkıları olacağını belirterek şunları söyledi:

"Dikey entegrasyon yatırımlarımızın en önemlisi olan çiftlik yatırımımız için uzun süreli hazırlık çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarda; besi şeklinden, çiftlik proje dizaynına, çiftlik kapasitesinden, lokasyon seçimine kadar kapsamlı çalışmalarımız oldu.

Bu çerçevede Amerika'dan, Avrupa'ya çok yoğun seyahatler yapıp örnek çiftlikler ziyaret ettik. Gerek standardizasyonu yakalamak, gerekse girdi hammadde kalitemizi yükseltmek adına geçirdiğimiz ciddi hazırlık evresinden sonra besi çiftliği projemizi hayata geçirdik."

100 YENİ İSTİHDAM DAHA SAĞLANACAK



İlk aşamada 3.300 baş kapasiteli ve yaklaşık 10 milyon TL yatırımla kurulan çiftlik, ek yatırım ile 10 bin başa kadar büyültülebilecek şekilde dizayn edildi. Çiftliğin tam kapasite ile çalışması halinde toplamda en az 100 kişiye daha istihdam sağlanacak.