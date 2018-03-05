90. Oscar Ödülleri’ni kazananlar bu gece açıklanıyor. Sinema dünyasının en prestijli heykelciği 2018 Akademi Ödülleri sahiplerine ulaşıyor. Los Angeles’ta Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen görkemli törende sinema dünyasının en ünlü, en önde gelen isimleri bir araya geldi. Gecenin sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlendi.

Geceye Time’s Up ve #MeToo hareketi ile Harvey Weinstein ile patlak veren Hollywood taciz skandalları damga vuruyor. Harvey Weinstein’ın cinsel tacizine maruz kaldığını itiraf eden ilk büyük isim Ashley Judd, 90. Oscar Ödülleri’nde sunucu. Judd, tören öncesinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hemcinslerine seslenerek “Oscar’ın şerefine gücümüzü gösterelim” dedi: “Bence @TIMESUPNOW TOPLULUK demek. Oscarların şerefine, gücümüzü topluluğa gösterelim! Bana bugün #TIMESUP kız kardeşlerinizle çekildiğiniz renkli ve hevesli fotoğraflarınızla katılın ve #TIMESUP'ın sizin için ne demek olduğunu açıklayın. #TIMESUP tagini ekleyerek topluluğumuzun görmesini ve paylaşmasını sağlayın”

Gece öncelikle ünlü isimlerin kırmızı halı geçişiyle başladı. Dolby Tiyatrosu’na gelen ünlü isimler kırmızı halıda röportajlar verip kameralar karşısına çıktılar. Kırmızı halıda ünlü yıldızların kıyafetleri de dikkat çekti. 90. Oscar Ödülleri’nde, Golden Globe’da olduğu gibi siyah giyinme birliği yoktu. Buna rağmen, yakalardaki Time’s Up yazıları ile taciz skandallarına karşı tepki gösterildi.

Kırmızı halının en şık isimlerinden biri I, Tonya filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adayı Allison Janney oldu. Giydiği müthiş kırmızı tuvalet ile göz alıcıydı.

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Salma Hayek, kırmızı halıda Time’s Up hareketiyle ilgili yorumda bulundu. Kızının ona bu konuda destek olduğunu anlattı.

Gecenin sunucularından Ashley Judd, “Zamanında Harvey Weinstein’ın tacizine uğradığında, ogün otel odasından çıktığımda babam yüzümü gördüğünde kötü bir şeyler olduğunu anlamıştı. O gün susmuştuk ama bugün sesimizi duyuruyoruz. Bu utancı ait olduğu yere gönderiyoruz” dedi.