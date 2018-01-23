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Son Dakika: 90. Oscar Adayları belli oldu! Fatih Akın'a şok

90. Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu! İşte 2018 Oscar adayları!

Oscar Ödülleri'nde son dakika... 90. Oscar Ödülleri adayları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Birçok kategoriden adayların yer aldığı 90. Oscar Ödülleri'ni kazanmaya aday olan isimler açıklandı. 90. Oscar Ödülleri'ni kazananlar 4 Mart 2018 tarihindeki tören ile belli olacak

23.01.2018 - 16:26 | Güncelleme: HABERTURK.COM

90. Oscar Ödülleri adayları, bugün Türkiye saatiyle 16.22’de duyuruldu. 90. Akademi Ödülleri için nefesler tutuldu. Bugün gözler açıklanan 2018 Oscar Ödülleri adaylarında...

90. Oscar Ödülleri’ni kazananlar 4 Mart’ta düzenlenen tören ile belli olacak.

Geçtiğimiz yıl 89. Oscar Ödülleri’ne 14 adaylıkla La La Land damgasını vurmuştu. La La Land, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Film Müziği, En İyi Sinematografi, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yönetmen dallarında olmak üzere, 6 adet ödül almıştı.

Bu yıl Altın Küre Ödülleri’nde Guillermo Del Toro’nun 7 dalda aday olan filmi The Shape of Water (Suyun Sesi) ile damga vurmuştu fakat Three Billboards Outside Ebbing, Missouri aldığı 4 dalda Altın Küre Ödülü ile geceden lider ayrılan yapım olmuştu.

FATİH AKIN OSCAR'DA YOK

Fatih Akın ise filmi In The Fade ile En İyi Yabancı Dilde Film dalında Altın Küre Ödülü almıştı. Fakat Fatih Akın, 90. Oscar Ödülleri'nde adaylık elde edemedi.

Altın Küre Ödülleri, Oscar Ödülleri için haberci sayılıyor.

En İyi Yapım Tasarımı

The Shape of Water

Beauty and The Beast

Dunkirk

Blade Runner 2048

Darkest Hour

 

En İyi Sinematografi

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape of Water

 

En İyi Kostüm Tasarımı

Beauty and The Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria & Abdul

 

En İyi Ses Kurgusu

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: Last Jedi

 

En İyi Ses Miksajı

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: Last Jedi

 

En İyi Kısa Animasyon Film

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

 

En İyi Kısa Film

DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote / All of Us

 

En İyi Film Müziği

Dunkirk

Phantom Thread

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

 

En İyi Görsel Efekt

Blade Runner 2049

Guardians of the Galaxy vol.2

Kong: Skull Island

Star Wars: The Last Jedi

War for the Planet of the Apes

 

En İyi Film Kurgusu

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

 

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Darkest Hour

Victoria & Abdul

Wonder

 

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Mary J. Blige - Mudbound

Allison Janney - I, Tonya

Lesley Manville - Phantom Thread

Laurie Metcalf - Lady Bird

Octavia Spencer - The Shape of Water

 

En İyi Erkek Yardımcı Oyuncu


Willem Dafoe - Florida Project

Woody Harrelson - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins - The Shape of Water

Cristopher Plummer - All the Money in The World

Sam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

 

En İyi Yabancı Dilde Film

A Fantastic Woman - Şili

The Insult - Lübnan

Loveless - Rusya

On Body and Soul - Macaristan

The Square - İsveç

 

En İyi Kısa Belgesel Film

Edith+Eddie

Heaven Is A Traffic Jam on 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

 

En İyi Belgesel Film

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

 

En İyi Orijinal Şarkı

Mighty River - Mudbound

Mystery of Love - Call Me by Your Name

Remember Me - Coco

Stand Up for Something - Marshall

This is Me - The Greatest Showman

 

En İyi Animasyon Film

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Cincent

 

En İyi Uyarlama Senaryo

Call Me By Your Name

The Disaster Artist

Logan

Molly's Game

Mudbound

 

En İyi Orijinal Senaryo

The Big Sick

Get Out

Lady Bird

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

 

En İyi Erkek Oyuncu

Timothée Chalamet

Daniel Day

Lewis Daniel Kaluuya

Gary Oldman

Denzel Washington

 

En İyi Kadın Oyuncu

Sally Mawkins

Frances Mcdormand

Margot Robbie

Saoirse Ronan

Meryl Streep

 

En İyi Yönetmen

Dunkirk - Christopher Nolan

Get Out - Jordan Peele

Lady Bird - Greta Gerwig

Phanton Thread -  Paul Thomas Anderson

The Shape of Water -  Guillermo Del Toro

 

En İyi Film

Call Me by Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

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YORUMLAR 1
  • Misafir 33 dakika önce
    AYLA nerde?
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