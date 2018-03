2018 Oscar Ödülleri’ni kazananlar açıklanıyor. Yıl boyunca heyecanla beklenen Akademi Ödülleri’nde neler gerçekleştiği, 90. Oscar Ödülleri’ni kazananlar ve ödül törenine dair tüm sürprizler haberimizde!

90. Oscar Ödülleri ya da diğer adıyla Akademi Ödülleri, Los Angeles’ta Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleşiyor. Gecenin sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstleniyor. Geceye Harvey Weinstein ile patlayan taciz skandalları, kadınlar ve anti Trump söylemler damgasını vuracak. Gecenin sunucusu Jimmy Kimmel, politik söylemlere girmeyeceğini açıkladı.

BU YIL BAŞROLDE KADINLAR VAR

Gel gelelim ki rağmen gece boyunca Oscar yolunda gerçekleşen tüm ödül törenlerine #MeToo ve Time’s Up hareketlerinin damga vurduğunu izledik. Sosyal sorunların Oscar Ödülleri törenine yansıması beklentisi herkeste mevcut. Bu beklentiler, Oscar Ödülleri töreninde nelerin konuşulacağı sonucuna vesile oluyor. 90. Oscar Ödülleri töreninde de başrolde bu hareketlerin seslerini duyacağımız kesin. Hatırlatmakta fayda var, Harvey Weinstein hakkında ilk cinsel taciz suçlaması yapan büyük isim Ashley Judd, 2018 Oscar Ödülleri’nin sunucuları arasında. Ayrıca gecenin sunucularından biri de Salma Hayek. 2002 yılında Frida filminde Ashley Judd ile beraber rol alan Salma Hayek de Weinstein’ın kendisini taciz ettiğini açıklamıştı.

Gecede ödülleri kazanan isimlerde sürprizler yaşanabilir. 89. Oscar Ödülleri’ne En İyi Film ödülünü kazanan filmin yanlış anonsu damgasını vurmuştu. En İyi Film Ödülü’nü anons eden Warren Beatty ve Faye Dunaway, yanlış anonsu gerçekleştirmişti. Warren Beatty ve Faye Dunaway bu yıl da En İyi Film ödülünü anons edecekler. Bu arada açıklamalara göre, hatalı anonsun sebebi Beatty ve Dunaway’e yanlış zarfın verilmesiydi. Yine aynı açıklamaya göre, yanlış anons sonucunda görevli iki kişi işten çıkarılmıştı.

Lady Bird filmi ile En İyi Yönetmen Ödülü’ne aday olan Greta Gerwig, senenin bu dalda aday olan tek kadın yönetmeni. Akademi Ödülleri tarihinde En İyi Yönetmen dalında yalnızca tek bir kadın yönetmen heykelciği kucaklamıştı. 2010 yılında Katheryn Bigelow, The Hurt Locker filmi ile En İyi Yönetmen ödülünü kazanmıştı. Bu yıl kadınların yılı olacak demiştik. Bu gözle baktığımızda Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, tarihinde ikinci kez En İyi Yönetmen ödülünü bir kadına verebilir.

İŞTE OSCAR ADAYLARI! BU GECE BELLİ OLACAK

En büyük sürprizin En İyi Film dalında yaşanması bekleniyor. Bu dalda en güçlü adaylar The Shape of Water ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. İki filmin de ortak noktası karalama kampanyalarına karışmaları. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday olan Sam Rockwell’in canlandırdığı karakter ırkçı bir polis. Irkçı polis karakterinin filmin akışında bir anda sempati duyulan ya da başka bir deyişle başarmaya çalıştığı şey dolayısıyla desteklenen bir karakter haline gelmesi sebebiyle, film birçok kişi tarafından karalandı. Film, ırkçılığa öyle ya da böyle sempati duyulmasına sebep olduğu gerekçesiyle karalandı. The Shape of Water ise, hikayesinin çalıntı olduğu gerekçesiyle karalamaya maruz kaldı. Guillermo del Toro’nun, insan dışı bir yaratık ile insan aşkını konu alan bir kısa filmden biraz fazlaca (!) etkilendiği medyada yankı buldu.

VE OSCAR KADINLARA GİDİYOR

90. Oscar Ödülleri’ne sayılı saatler kala, gecede bizi hangi sürprizlerin beklediğiyle ilgili heyecan artmaya devam ediyor. 2018 Oscar Ödülleri’ni canlı canlı Haberturk.com üzerinden takip edebilirsiniz...