90. Oscar Ödülleri: Hollywood kadınların temsilinde 1930'ların da gerisinde

BBC'nin 100 Kadın ekibinin yaptığı araştırma, Oscar Ödülleri 90'ıncı yılını doldururken Hollywood'un sinemada kadınları temsil etmek konusunda başarısız olduğunu ortaya koydu.
Bechdel Testi yönteminin kullanıldığı araştırmaya göre, 1929'daki ilk Oscar Ödül Töreni'nden bugüne kadınların sosyal hayat ve siyasetteki etkinliği birçok alanda arttı ama film sektöründe bu olmadı.
Bechdel Testi, sinema dünyasındaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için kullanılıyor. Bir filmin Bechdel Testi'ni geçebilmesi için belli kriterleri tutturması gerekiyor.
Örneğin filmde, bir adı olan en az iki kadın karakter olması ve bu kadınların filmde erkekler dışındaki başka konularda konuşuyor olması gerekli. Bu kadın karakterler sadece bir kez 'erkek muhabbeti' yapabilir.
BBC'nin son araştırması, geçtiğimiz 90 yılda Akademi'nin En İyi Film Ödülü verdiği filmlerin sadece yarısından azının geçebildiğini ortaya koydu. Kadınların temsil oranı ise, 1930'ların da altına geriledi.
En İyi Film Oscar'ı alan Moonlight (Ay Işığı), Gladyatör ve Slumdog Millionaire gibi filmler ile bu yıl aday gösterilen iki farklı film de, testten kaldı.
Bu yıl En İyi Film Oscar'ına aday olan Darkest Hour'da ismini duyabildiğimiz iki kadın karakter var ancak birbirleriyle bir erkek dışındaki bir konuda diyalog kurmadıkları için, bu film de testi geçemiyor.
İkinci Dünya Savaşı'nda geçen Dunkirk'te ise ismi olan iki karakter yok. Miranda Nolan ve Kim Hartman'ın canlandırdığı kadın karakterler ise "hemşire" ve "kabin görevlisi" olarak filmde geçiyor.
Annenberg Foundation adlı kuruluşun İngilizce konuşulan ülkelerdeki filmleri incelediği araştırması, tam da bu konuya parmak basıyor.
Araştırma, 2016 yılında en çok izlenen 100 filmden sadece 34'ünde ana karakter ya da yardımcı karakterin kadın olduğunu gösteriyor. Bu 34 filmdeki kadınlardan sadece üçünde sinema dünyasında yeterince temsil edilmeyen ırksal ve etnik gruplardan karakterler bulunuyor. Bu 100 filmden sadece 11'inde beyaz kadın karaktere hiç yer verilmemiş.
Öte yandan Geena Davis Enstitüsü, ABD ve İngiltere dışındaki ülkelerde 2010 ve 2013 yılları arasında çekilen filmleri incelediğinde, cinsiyet eşitliği konusunda Çin, Kore, İngiltere, Brezilya, Almanya gibi ülkelerin çok daha başarılı olduğunu gösterdi.
Argo ve Schindler'in Listesi dahil En İyi Film ödülü alan son 89 filmden 43'ü testteki tüm kriterleri yerine getiriyor.
Ancak bu filmlerde de sadece kadınlar arasında geçen diyalogların sayısı çok az.
Uzmanlar, Ben, Tonya ve Kara Panter gibi filmlerin bu açıdan önemli bir rol oynadığını söylüyor.
Örneğin dev şirketler Marvel ve Disney'in yapımcılığını üstlendiği Kara Panter'de cesur ve zeki kadın karakterlere yer vermesini önemli bir adım olarak görülüyor.
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