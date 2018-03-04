Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'da Los Angeles'da verilmeye başlanan ve bu yıl 90. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin adayları geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.
STREEP YINE ADAY
2018 Oscar adaylarına "Shape of Water", 13 dalda aday gösterilerek damga vurmuştu. Onu, 8 dalda aday olan "Dunkirk" ile 7 dalda aday gösterilen "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" izlemişti. Meryl Streep ise Hollywood’un Oscar adayları tarihine yine adını yazdırmıştı. Ünlü oyuncu bu yıl da "The Post" filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında aday olmuştu. Fatih Akın’ın Altın Küre ödülü kazanan “In The Fade” adlı filmi ise yabancı dilde en iyi film adayları arasına girememişti.
HEYECANLI BEKLEYİŞ BU GECE SONA ERİYOR
Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. 90. Akademi Ödülleri'nin açıklanmasına saatler kalmışken 2018 Oscar adaylarını yeniden hatırlayalım...
EN İYİ FİLM
Call Me by Your Name
Darkest Hour
Dunkirk
Get Out
Lady Bird
Phantom Thread
The Post
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
EN İYİ YÖNETMEN
Dunkirk - Christopher Nolan
Get Out - Jordan Peele
Lady Bird - Greta Gerwig
Phanton Thread - Paul Thomas Anderson
The Shape of Water - Guillermo Del Toro
EN İYİ KADIN OYUNCU
Sally Hawkins - The Shape of Water
Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Margot Robbie - I, Tonya
Saoirse Ronan - Lady Bird
Meryl Streep - The Post
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Timothée Chalamet - Call Me by Your Name
Daniel Day-Lewis - Phantom Thread
Daniel Kaluuya - Get Out
Gary Oldman - Darkest Hour
Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Willem Dafoe - Florida Project
Woody Harrelson - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Richard Jenkins - The Shape of Water
Cristopher Plummer - All the Money in The World
Sam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Mary J. Blige - Mudbound
Allison Janney - I, Tonya
Lesley Manville - Phantom Thread
Laurie Metcalf - Lady Bird
Octavia Spencer - The Shape of Water
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
The Big Sick
Get Out
Lady Bird
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Call Me By Your Name
The Disaster Artist
Logan
Molly's Game
Mudbound
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
A Fantastic Woman - Şili
The Insult - Lübnan
Loveless - Rusya
On Body and Soul - Macaristan
The Square - İsveç
EN İYİ YAPIM TASARIMI
The Shape of Water
Beauty and The Beast
Dunkirk
Blade Runner 2049
Darkest Hour
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
Blade Runner 2049
Darkest Hour
Dunkirk
Mudbound
The Shape of Water
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Beauty and The Beast
Darkest Hour
Phantom Thread
The Shape of Water
Victoria & Abdul
EN İYİ SES KURGUSU
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
The Shape of Water
Star Wars: Last Jedi
EN İYİ SES MİKSAJI
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
The Shape of Water
Star Wars: Last Jedi
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ
Dear Basketball
Garden Party
Lou
Negative Space
Revolting Rhymes
EN İYİ KISA FİLM
DeKalb Elementary
The Eleven O'Clock
My Nephew Emmett
The Silent Child
Watu Wote / All of Us
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
Dunkirk
Phantom Thread
The Shape of Water
Star Wars: The Last Jedi
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Blade Runner 2049
Guardians of the Galaxy vol.2
Kong: Skull Island
Star Wars: The Last Jedi
War for the Planet of the Apes
EN İYİ FİLM KURGUSU
Baby Driver
Dunkirk
I, Tonya
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI
Darkest Hour
Victoria & Abdul
Wonder
EN İYİ KISA BELGESEL FİLM
Edith+Eddie
Heaven Is A Traffic Jam on 405
Heroin(e)
Knife Skills
Traffic Stop
EN İYİ BELGESEL FİLM
Abacus: Small Enough to Jail
Faces Places
Icarus
Last Men in Aleppo
Strong Island
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
Mighty River - Mudbound
Mystery of Love - Call Me by Your Name
Remember Me - Coco
Stand Up for Something - Marshall
This is Me - The Greatest Showman
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
The Boss Baby
The Breadwinner
Coco
Ferdinand
Loving Cincent
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