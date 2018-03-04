Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'da Los Angeles'da verilmeye başlanan ve bu yıl 90. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin adayları geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

STREEP YINE ADAY

2018 Oscar adaylarına "Shape of Water", 13 dalda aday gösterilerek damga vurmuştu. Onu, 8 dalda aday olan "Dunkirk" ile 7 dalda aday gösterilen "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" izlemişti. Meryl Streep ise Hollywood’un Oscar adayları tarihine yine adını yazdırmıştı. Ünlü oyuncu bu yıl da "The Post" filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında aday olmuştu. Fatih Akın’ın Altın Küre ödülü kazanan “In The Fade” adlı filmi ise yabancı dilde en iyi film adayları arasına girememişti.

HEYECANLI BEKLEYİŞ BU GECE SONA ERİYOR

Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. 90. Akademi Ödülleri'nin açıklanmasına saatler kalmışken 2018 Oscar adaylarını yeniden hatırlayalım...

EN İYİ FİLM

Call Me by Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

EN İYİ YÖNETMEN

Dunkirk - Christopher Nolan

Get Out - Jordan Peele

Lady Bird - Greta Gerwig

Phanton Thread - Paul Thomas Anderson

The Shape of Water - Guillermo Del Toro

EN İYİ KADIN OYUNCU

Sally Hawkins - The Shape of Water

Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie - I, Tonya

Saoirse Ronan - Lady Bird

Meryl Streep - The Post

EN İYİ ERKEK OYUNCU



Timothée Chalamet - Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis - Phantom Thread

Daniel Kaluuya - Get Out

Gary Oldman - Darkest Hour

Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Willem Dafoe - Florida Project

Woody Harrelson - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins - The Shape of Water

Cristopher Plummer - All the Money in The World

Sam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Mary J. Blige - Mudbound

Allison Janney - I, Tonya

Lesley Manville - Phantom Thread

Laurie Metcalf - Lady Bird

Octavia Spencer - The Shape of Water

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

The Big Sick

Get Out

Lady Bird

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Call Me By Your Name

The Disaster Artist

Logan

Molly's Game

Mudbound

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

A Fantastic Woman - Şili

The Insult - Lübnan

Loveless - Rusya

On Body and Soul - Macaristan

The Square - İsveç

EN İYİ YAPIM TASARIMI

The Shape of Water

Beauty and The Beast

Dunkirk

Blade Runner 2049

Darkest Hour

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape of Water

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Beauty and The Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria & Abdul

EN İYİ SES KURGUSU

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: Last Jedi

EN İYİ SES MİKSAJI

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: Last Jedi

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

EN İYİ KISA FİLM

DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote / All of Us

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ



Dunkirk

Phantom Thread

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Blade Runner 2049

Guardians of the Galaxy vol.2

Kong: Skull Island

Star Wars: The Last Jedi

War for the Planet of the Apes

EN İYİ FİLM KURGUSU

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

Darkest Hour

Victoria & Abdul

Wonder

EN İYİ KISA BELGESEL FİLM

Edith+Eddie

Heaven Is A Traffic Jam on 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

EN İYİ BELGESEL FİLM

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

Mighty River - Mudbound

Mystery of Love - Call Me by Your Name

Remember Me - Coco

Stand Up for Something - Marshall

This is Me - The Greatest Showman

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ



The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Cincent

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