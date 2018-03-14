Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclisi Başkanı ve GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, platformlarındaki satıcılarının hikâyelerinin başkalarının yoluna da ışık tutması için “İlham Veren Satıcı Hikayeleri (#ilhamverensatıcıhikayeleri) Projesi”ni hayata geçirdiklerini belirtti. Kantarcı, “Proje kapsamındaki ilk filmimizi mobilya sektöründe pek çok ilke imza atan ve Türkiye’nin ilk seri mobilya üreticisi olan 90 yaşındaki Mehmet Amcamız ile çektik. Mehmet Amca, GittiGidiyor’un en yaşlı satıcısı unvanına sahip” dedi.

1928 DOĞUMLU GİRİŞİMCİ

Gazete Habertürk'ün haberine göre Kantarcı, “Mehmet Amca’nın hikâyesi çok ilginç, GittiGidiyor’a ilk kayıt yaptırmak istediğinde 1928 olan doğum yılını sisteme girmesi gerekiyor. Ancak sistem, geriye dönük olarak belli bir yıla kadar seçenek sunuyor ve Mehmet Amca sistemde kendi doğum yılını bulamadığından kayıt işlemi yarıda kalıyor. Sonrasında, GittiGidiyor olarak eBay ile iletişime geçip onun doğum yılının da sisteme eklenmesini sağladık. Mehmet Amca, şimdi el emeği göz nuru mobilyalarını e-ticaret sayesinde alıcılarına ulaştırabiliyor” diye konuştu.

SİM Mobilya Fabrikasının kurucusu Mehmet İrfan Dolgun Ödemiş’te mobilyacılık yapıyor.

‘ONLINE % 25-30 BÜYÜR’

Türkiye’de perakende e-ticaret hacminin 2013-2016 döneminde ortalama yüzde 34 büyüdüğünü, kesin rakamlar henüz açıklanmasa da sektörün 2017’yi de yüzde 25-30 civarında büyümeyle kapattığını tahmin ettiklerini ifade eden Öget Kantarcı, şunlar söyledi: “2016’da Türkiye’de e-ticaret pazar büyüklüğü toplamda 30.8 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Online perakendede ise pazar büyüklüğü 17.5 milyar TL’ye işaret ediyor. 2018’de de online perakende özelinde yine yüzde 25-30 bandında bir büyüme bekliyoruz.”