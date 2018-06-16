Edirne’nin Meriç İlçesi’ne bağlı Küplü Beldesi’nde yapılan geleneksel bayramlaşma töreni, tüm belde halkını bir araya getirdi.

Gazete Habertürk'ten Mesut Han'ın haberine göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla belde mezarlığında gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bayramlaşma töreni sırasında uzun kuyruklar oluştu. Küplü’deki bayramlaşma törenlerinin yaklaşık 90 yıldır bu şekilde yapıldığını belirten 85 yaşındaki Yusuf Öğ, “Biz Selanik’ten nüfus mübadelesiyle Küplü’ye geldik. Babamlar Selanik’te de bu şekilde bayramlaşma yaparlarmış. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz. Ben çocukluğum beri buraya bayramlaşmaya gelirim. Bayram namazından sonra beldenin bütün erkekleri mezarlığa gider, önce hayatını kaybeden yakınlarına dua ederler. Sonra da en yaşlılarının ve hacılarının sıraya geçmesiyle bayramlaşma başlar’’ dedi.

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