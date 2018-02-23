Volvo, geçtiğimiz aylarda lansmanını yaptığı ve beğeni toplayan tamamen yenilenmiş C Segmenti Crossover modeli XC40 için yeni bir giriş seviyesi motor seçeneği olacağını açıkladı.

İsveçli üretici tarihinde ilk kez 3 silindir motor opsiyonunu XC40 için açıkladı. Turbo benzin bir diğer özelliği ise tamamen Volvo tarafından geliştirilmesi. Aynı hacme sahip önceki 4 silindirli motor ise Ford’un Ecoboost teknolojisini baz alıyordu.

Avrupa piyasası sunulacak 3 silindirli motor Volvo 6 ileri manuel şanzımanla birlikte gelecek ancak sonrasında 8 otomatik seçeneği de olacağı belirtiliyor. Tarih ise henüz açıklanmış değil. Yeni XC40 modelindeki en dikkat çekicisi ayrıntı ise kristal vitek kolu.





Volvo XC40 ilk kez 3 silindirli motor kullanacak















Volvo XC40 ilk kez 3 silindirli motor kullanacak

2019 VOLVO XC40 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Mart ayında piyasaya sürülecek ve yeni XC40'ın Avrupa fiyatının 39 bin dolar civarında olması bekleniyor. Ardından tamamen elektrikli ve hibrid planı olduğuna dair güçlü iddialar da söz konusu zira PHEV olarak geçen teknolojide elektrikli motorla en iyi kombinasyonun 3 silindirli teknoloji olduğu belirtiliyor.

Hibrid modelin yıl sonunda çıkması tahmin edilirken tamamen elektrikli modeldeki sürüş menzilinin ise 500 km olacağı iddialar arasında.

Öte yandan, İsveçli üretici 4 silindirli 190 beygir gücündeli modeli ve 150 hp dizel seçeneğini sunmaya da devam edecek.

İlk olarak XC40 modelinde kullanılmaya başlanacak olan bu yeni 3 silindirli motor ilerleyen günlerde tanıtılacak olan Volvo S60/V60 modellerinin yanı sıra Volvo S40/V40 araçlarında da yer alacak.