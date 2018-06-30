Türk at yarışı camiası, yarın gerçekleştirilecek 92. Gazi Koşusu öncesi bir araya geldi.
Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, TJK Yönetim Kurulu üyeleri, Gazi Koşusu'na katılacak safkanların sahipleri ve jokeyleri katıldı.
At yarışçılığının derbisi olarak nitelendirilen koşuyla ilgili açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, "Herkese bol şans diliyorum. At yarışçılığının bayramı niteliğinde bir gün olacak. Hipodromda çeşitli etkinliklerimiz olacak. Tüm İstanbulluları özellikle çocuklarıyla bekliyoruz. Güzel piknik alanlarımız ve zevkle izleyecekleri yarışlar var." diye konuştu.
Son 3 Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Ahmet Çelik, "Yarın çok büyük bir heyecan yaşayacağız. Bir Gazi Koşusu'ndan sonra hemen gelecek senenin koşusunun düşüncesine giriyorsunuz. Bütün jokeylerin, antrenörlerin ve at sahiplerinin düşüncesi Gazi Koşusu oluyor. Büyük yarışlar kazansak da bir jokey Gazi Koşusu kazanmadığı zaman burukluk hisseder." ifadelerini kullandı.
Çelik, yarın kazanması durumunda Ekrem Kurt ile paylaştığı üst üste kazanma rekorunu tek başına ele alacağını aktararak, "Üç sene üst üste kazanmak herkese nasip olacak bir şey değil. Onun için çok mutluyum. Efsane jokeylerimizden rahmetli Ekrem Kurt'un rekorunu egale ettik. Yarın şans bizden yana olursa rekoru kıracağım. Onun için yarışı kazanmayı çok istiyorum." şeklinde görüş belirtti.
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 21 tay katılacak.
GAZİ KOŞUSU HEYECANI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 92'ncisi yarın İstanbul'da yapılacak.
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak.
Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 21 tay katılacak.
GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.
At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.
İLK İKRAMİYE 2 BİN LİRA
Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.
İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.
İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.
Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından beri Gazi Koşusu galiplerine verilmeye başlandı.
Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.
EN İYİ DERECEYİ "BOLD PİLOT" YAPTI
Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi, 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" isimli safkan, 2.26.22'lik zamanıyla yaptı.
Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) Eliyeşil ekürisi oldu.
EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN
Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.
Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.
Geçen yılki 91. koşuyu Oğuz Yalçın'ın sahibi olduğu "Piano Sonata", jokeyi Ahmet Çelik idaresinde 2.27.74'lük derecesiyle kazanmıştı.
KAZANAN AT, SAHİBİNİ ZENGİN EDECEK
Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibini zengin edecek.
Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 1 milyon 650 bin lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 660 bin, üçüncüye 330 bin, dördüncüye ise 165 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk dörde girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 2 milyon 805 bin lira olacak.
Koşuda dereceye girecek atlar için 701 bin 250 lira da yetiştiricilik primi dağıtılacak. 92. Gazi Koşusu'nu kazanacak safkanın sahibi, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 523 bin 350 liranın sahibi olacak. Kazanan safkanın sahibinin, aynı zamanda tayın yetiştiricisi de olması halinde 412 bin 500 lira yetiştiricilik primi elde edip, kazancını 2 milyon 935 bin 850 liraya çıkaracak.
YARIŞACAK SAFKANLAR
92. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar ve sahipleri şöyle:
|ATIN ADI
|SAHİBİ
|JOKEY
|
AVUKAT
|
İLHAN BOYLU
|SADETTİN BOYRAZ
|
CANKILIÇ
|
ADİL KÖSEOĞLU
|ERHAN YAVUZ
|
CİVANIM
|
BİLGE HEPER
|GÖKHAN KOCAKAYA
|
DISTANT SHINING
|
ÖZLEM ECE KARAMAZI
|GÖKHAN GÖKÇE
|
FIRE AND SMOKE
|
NİMET ARİF KURTEL
|TOLGA YILDIZ
|
GANANDO SOLO
|
ÇAĞATAY TURAKTEKİN
|FURKAN YÜKSEL
|
HEP BERABER
|
VEYSEL KAHRAMAN
|AHMET ÇELİK
|
KATMA DEĞER
|
ÜMİT BARLIK
|MEHMET KAYA
|
KEREMITO
|
ŞEVKET ERKAN ŞAR
|ÖZCAN YILDIRIM
|
KOBRA
|
ÜMİT BARLIK
|HIŞMAN ÇİZİK
|
MEKİSKİR
|
TURGUT BOZKURT
|MUSTAFA TARHAN
|
MISTER GÖRKEM
|
HATİCE YILDIZ
|UĞUR POLAT
|
RHYTHM DIVINE
|
MURAT ÇAĞIMNI
|HALİS KARATAŞ
|
RUN AND WIN
|
HAKANSABRİ ÖZCAN
|AYHAN KURŞUN
|
SHARPA
|
SEYDİ AKYILDIRIM
|SELİM KAYA
|
SUPERSTAR
|
OĞUZ YALÇIN
|KADİR TOKAÇOĞLU
|
URLA FIRTINASI
|
NİMET ARİF KURTEL
|DENİZ YILDIZ
|
VANCOUVER
|
SANEM KAHRAMAN
|MUSTAFA ÇİÇEK
|
GRAYAMAZON
|
AHMET GÜZELOCAK
|MÜSLÜM ÇELİK
|
PERİ LİNA
|
FEDAİ KAHRAMAN
|AKIN SÖZEN
|
RUN FOR DERYA
|
NİMET ARİF KURTEL
|BARIŞ KURDU
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