Her sporun bazı özel günleri vardır. Koskoca bir yılı, o günü görmek, o heyecana tanıklık etmek için yaşarsın… Damarlarında farklı akar kan, kalbin bir başka çarpar. At yarışı tutkunları için işte o gün bugün… Türk yarışçılığının en büyük klasiği bugün koşulacak, binlerce kişi bu ‘bayramı’ kutlamak için Veliefendi Hipodromu’nun yolunu tutacak. Modern Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu, “At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır” diyen eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, 92. kez koşulacak.
YAYIN: KANAL D, TJK TV, TAY TV
2400 METRELİK HEYECAN
Dev yarış saatler 17.15’i gösterdiğinde start alacak. 21 İngiliz tayı, 2400 metrelik mesafeyi ilk sırada geçmek, Türkiye’nin en büyük yarışının galibi olmak için kıyasıya mücadele edecek. Bilindiği gibi Gazi Koşusu’nun en önemli özelliği, 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında yalnızca bir kez koşabilmeleri. Yarışın galibi, kuşkusuz sezonun en prestijli zaferine imza atmış, yılın en başarılı safkanı olarak öne çıkmış, ismini yarışçılık tarihinin altın yapraklarına yazdırmış olacak. Eğer İstanbul’daysanız, eğer fırsatınız varsa, bugün Veliefendi’de yerinizi alın. Hem tayların müthiş mücadelesine, hem de Atatürk adına düzenlenen bu tarihi yarışın gururuna ortak olun.
HEM GURUR HEM SERVET
Veliefendi’de birbirinden kaliteli 21 tay bugün Gazi Koşu’nun galibi olmak için yarışacak. Peki bu dev yarışın galibi ne kazanacak? Gazi’yi zaferle tamamlayacak ve ‘2018’in şampiyonu’ unvanını elde edecek tay, sahibini hem büyük bir gurur hem de mini bir servet sahibi yapacak. Koşunun birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira… İkincilik ödülü 660, üçüncülük ödülü 330, dördüncülük ödülü ise 165 bin TL olarak belirlendi.
ÖDÜL 3 MİLYON TL’Yİ BULACAK
Dev yarışın ödülleri yukarıdaki rakamla sınırlı değil. 92. Gazi Koşusu’nu kazanacak safkanın sahibi, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 523 bin 350 TL’nin sahibi olacak. Koşuyu kazanacak safkanın sahibi, aynı zamanda tayın da yetiştiricisi olması halinde, 412 bin 500 TL’lik yetiştiricilik primi ile birlikte toplam ikramiye tutarı 2 milyon 935 bin 850 TL’ye ulaşacak.
9 ZAFERİ VAR: ÇILGIN'IN GAZİ KOŞUSU ‘ÇILGINLIĞI’
Jokeyler arasında Gazi Koşusu kazanmanın sevincini en çok Mümin Çılgın yaşadı. Uzun bir süre önce pistlere veda eden şampiyon jokey tam 9 kez zafere uzandı. Helene De Troie (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) ile bu önemli klasiği kazanma başarısını gösterdi.
SON 3 GAZİ’Yİ KAZANDI: ÇELİK'TEN HAT-TRICK!
2015’te Renk, 2016’da Graystorm ile Gazi’yi kazanan jokey Ahmet Çelik, 2017’de de Piano Sonata ile zafere koştu ve bu dev yarışı üst üste 3 kez kazanma başarısını gösterdi. Tarihte bunu başaran bir diğer isimse 1971 yılında Minimo, 1972 yılında Akkor ve 1973 yılında Karayel ile ‘hat-trick’ yapan Ekrem Kurt.
EN İLGİNÇ ŞAMPİYON: BUĞRA TEK GÖZÜYLE KOŞTU
1976 yılında Gazi Koşusu’nu kazanan Gülsüm Eliyeşil’in sahibi olduğu safkan Buğra’nın sağ gözü görmüyordu. Geçirdiği kaza sonucu sağ gözü, görme yeteneğini büyük oranda yitirmişti. Yarış koşarken bu gözü tamamen kapatılıyordu. Ve bu vaziyette o yıl Gazi Koşusu’nu, Ekrem Kurt ile kazanma başarısı gösterdi.
SON GALİP PİANO SONATA
Gazi Koşusu’nun son şampiyonu Piano Sonata olmuştu. 26 Haziran 2017'deki yarışı 2.27.74’le ilk sırada tamamlayan Oğuz Yalçın'ın sahibi olduğu safkan, jokey Ahmet Çelik ile birlikte adını tarihe yazdırmıştı.
İLK YARIŞ 1927'DE KOŞULDU
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu’nun düzenlenmesini istemişti. Atatürk, fırsat buldukça hipodroma gelmekten büyük mutluluk duyuyordu.
GAZİ İZLEDİ, NERİMAN KAZANDI
1927 yılında koşulan ilk Gazi Koşusu’nu Hacı Bekirzade Ali Muhittin Bey’in sahibi olduğu Neriman adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile kazanmıştı. Bu koşuyu Ulu Önder Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izlemişlerdi.
BOLD PİLOT'UN REKORU 22 YILDIR KIRILAMIYOR
Gazi Koşusu’nda en iyi derece, Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkana ait. 1996 yılının Gazi şampiyonu Bold Pilot finişi önde geçerken 2.26.22’lik bir derece elde etti. Şampiyon safkanın bu rekoru tam 22 yıldır kırılamıyor.
1- AVUKAT
SAHİBİ: İlhan Boylu
HANDİKAP PUANI: 103
JOKEY: Sadettin Boyraz
2- CANKILIÇ
SAHİBİ: Adil Köseoğlu
HANDİKAP PUANI: 89
JOKEY: Erhan Yavuz
3- CİVANIM
SAHİBİ: Bilge Heper
HANDİKAP PUANI: 105
JOKEY: Gökhan Kocakaya
4- DISTANT SHINING
SAHİBİ: Özlem Ece Karamazı
HANDİKAP PUANI: 103
JOKEY: Gökhan Gökçe
5- FIRE AND SMOKE
SAHİBİ: Nimet Arif Kurtel
HANDİKAP PUANI: 75
JOKEY: Tolga Yıldız
6- GANANDO SOLO
SAHİBİ: Çağatay Turaktekin
HANDİKAP PUANI: 95
JOKEY: Furkan Yüksel
7- HEP BERABER
SAHİBİ: Veysel Kahraman
HANDİKAP PUANI: 121
JOKEY: Ahmet Çelik
8- KATMA DEĞER
SAHİBİ: Ümit Barlık
HANDİKAP PUANI: 98
JOKEY: Mehmet Kaya
9- KEREMİTO
SAHİBİ: Şevket Erkan Şar
HANDİKAP PUANI: 103
JOKEY: Özcan Yıldırım
10- KOBRA
SAHİBİ: Ümit Barlık
HANDİKAP PUANI: 70
JOKEY: Hişman Çizik
11- MEKİSKİR
SAHİBİ: Turgut Bozkurt
HANDİKAP PUANI: 75
JOKEY: Mustafa Tarhan
12- MİSTER GÖRKEM
SAHİBİ: Hatice Yıldız
HANDİKAP PUANI: 110
JOKEY: Uğur Polat
13- RHYTHM DIVINE
SAHİBİ: Murat Çağımnı
HANDİKAP PUANI: 120
JOKEY: Halis Karataş
14- RUN AND WIN
SAHİBİ: Hakan Sabri Özcan
HANDİKAP PUANI: 104
JOKEY: Ayhan Kurşun
15 - SHARPA
SAHİBİ: Seydi Akyıldırım
HANDİKAP PUANI: 110
JOKEY: Selim Kaya
16- SUPERSTAR
SAHİBİ: Oğuz Yalçın
HANDİKAP PUANI: 68
JOKEY: Kadir Tokaçoğlu
17- URLA FIRTINASI
SAHİBİ: Nimet Arif Kurtel
HANDİKAP PUANI: 89
JOKEY: Deniz Yıldız
18- VANCOUVER
SAHİBİ: Sanem Kahraman
HANDİKAP PUANI: 71
JOKEY: Mustafa Çiçek
19 - GRAYAMAZON
SAHİBİ: Ahmet Güzelocak
HANDİKAP PUANI: 101
JOKEY: Müslüm Çelik
20- PERİ LİNA
SAHİBİ: Fedai Kahraman
HANDİKAP PUANI: 118
JOKEY: Akın Sözen
21- RUN FOR DERYA
SAHİBİ: Nimet Arif Kurtel
HANDİKAP PUANI: 101
JOKEY: Barış Kurdu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.