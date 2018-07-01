Her sporun bazı özel günleri vardır. Koskoca bir yılı, o günü görmek, o heyecana tanıklık etmek için yaşarsın… Damarlarında farklı akar kan, kalbin bir başka çarpar. At yarışı tutkunları için işte o gün bugün… Türk yarışçılığının en büyük klasiği bugün koşulacak, binlerce kişi bu ‘bayramı’ kutlamak için Veliefendi Hipodromu’nun yolunu tutacak. Modern Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu, “At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır” diyen eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, 92. kez koşulacak.

YAYIN: KANAL D, TJK TV, TAY TV



2400 METRELİK HEYECAN



Dev yarış saatler 17.15’i gösterdiğinde start alacak. 21 İngiliz tayı, 2400 metrelik mesafeyi ilk sırada geçmek, Türkiye’nin en büyük yarışının galibi olmak için kıyasıya mücadele edecek. Bilindiği gibi Gazi Koşusu’nun en önemli özelliği, 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında yalnızca bir kez koşabilmeleri. Yarışın galibi, kuşkusuz sezonun en prestijli zaferine imza atmış, yılın en başarılı safkanı olarak öne çıkmış, ismini yarışçılık tarihinin altın yapraklarına yazdırmış olacak. Eğer İstanbul’daysanız, eğer fırsatınız varsa, bugün Veliefendi’de yerinizi alın. Hem tayların müthiş mücadelesine, hem de Atatürk adına düzenlenen bu tarihi yarışın gururuna ortak olun.

HEM GURUR HEM SERVET



Veliefendi’de birbirinden kaliteli 21 tay bugün Gazi Koşu’nun galibi olmak için yarışacak. Peki bu dev yarışın galibi ne kazanacak? Gazi’yi zaferle tamamlayacak ve ‘2018’in şampiyonu’ unvanını elde edecek tay, sahibini hem büyük bir gurur hem de mini bir servet sahibi yapacak. Koşunun birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira… İkincilik ödülü 660, üçüncülük ödülü 330, dördüncülük ödülü ise 165 bin TL olarak belirlendi.



ÖDÜL 3 MİLYON TL’Yİ BULACAK



Dev yarışın ödülleri yukarıdaki rakamla sınırlı değil. 92. Gazi Koşusu’nu kazanacak safkanın sahibi, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 523 bin 350 TL’nin sahibi olacak. Koşuyu kazanacak safkanın sahibi, aynı zamanda tayın da yetiştiricisi olması halinde, 412 bin 500 TL’lik yetiştiricilik primi ile birlikte toplam ikramiye tutarı 2 milyon 935 bin 850 TL’ye ulaşacak.

9 ZAFERİ VAR: ÇILGIN'IN GAZİ KOŞUSU ‘ÇILGINLIĞI’



Jokeyler arasında Gazi Koşusu kazanmanın sevincini en çok Mümin Çılgın yaşadı. Uzun bir süre önce pistlere veda eden şampiyon jokey tam 9 kez zafere uzandı. Helene De Troie (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) ile bu önemli klasiği kazanma başarısını gösterdi.



SON 3 GAZİ’Yİ KAZANDI: ÇELİK'TEN HAT-TRICK!



2015’te Renk, 2016’da Graystorm ile Gazi’yi kazanan jokey Ahmet Çelik, 2017’de de Piano Sonata ile zafere koştu ve bu dev yarışı üst üste 3 kez kazanma başarısını gösterdi. Tarihte bunu başaran bir diğer isimse 1971 yılında Minimo, 1972 yılında Akkor ve 1973 yılında Karayel ile ‘hat-trick’ yapan Ekrem Kurt.

EN İLGİNÇ ŞAMPİYON: BUĞRA TEK GÖZÜYLE KOŞTU



1976 yılında Gazi Koşusu’nu kazanan Gülsüm Eliyeşil’in sahibi olduğu safkan Buğra’nın sağ gözü görmüyordu. Geçirdiği kaza sonucu sağ gözü, görme yeteneğini büyük oranda yitirmişti. Yarış koşarken bu gözü tamamen kapatılıyordu. Ve bu vaziyette o yıl Gazi Koşusu’nu, Ekrem Kurt ile kazanma başarısı gösterdi.



SON GALİP PİANO SONATA



Gazi Koşusu’nun son şampiyonu Piano Sonata olmuştu. 26 Haziran 2017'deki yarışı 2.27.74’le ilk sırada tamamlayan Oğuz Yalçın'ın sahibi olduğu safkan, jokey Ahmet Çelik ile birlikte adını tarihe yazdırmıştı.

İLK YARIŞ 1927'DE KOŞULDU



Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu’nun düzenlenmesini istemişti. Atatürk, fırsat buldukça hipodroma gelmekten büyük mutluluk duyuyordu.

GAZİ İZLEDİ, NERİMAN KAZANDI



1927 yılında koşulan ilk Gazi Koşusu’nu Hacı Bekirzade Ali Muhittin Bey’in sahibi olduğu Neriman adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile kazanmıştı. Bu koşuyu Ulu Önder Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izlemişlerdi.

BOLD PİLOT'UN REKORU 22 YILDIR KIRILAMIYOR

Gazi Koşusu’nda en iyi derece, Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkana ait. 1996 yılının Gazi şampiyonu Bold Pilot finişi önde geçerken 2.26.22’lik bir derece elde etti. Şampiyon safkanın bu rekoru tam 22 yıldır kırılamıyor.

1- AVUKAT

SAHİBİ: İlhan Boylu

HANDİKAP PUANI: 103

JOKEY: Sadettin Boyraz

2- CANKILIÇ

SAHİBİ: Adil Köseoğlu

HANDİKAP PUANI: 89

JOKEY: Erhan Yavuz

3- CİVANIM

SAHİBİ: Bilge Heper

HANDİKAP PUANI: 105

JOKEY: Gökhan Kocakaya

4- DISTANT SHINING

SAHİBİ: Özlem Ece Karamazı

HANDİKAP PUANI: 103

JOKEY: Gökhan Gökçe

5- FIRE AND SMOKE

SAHİBİ: Nimet Arif Kurtel

HANDİKAP PUANI: 75

JOKEY: Tolga Yıldız

6- GANANDO SOLO

SAHİBİ: Çağatay Turaktekin

HANDİKAP PUANI: 95

JOKEY: Furkan Yüksel

7- HEP BERABER

SAHİBİ: Veysel Kahraman

HANDİKAP PUANI: 121

JOKEY: Ahmet Çelik

8- KATMA DEĞER

SAHİBİ: Ümit Barlık

HANDİKAP PUANI: 98

JOKEY: Mehmet Kaya

9- KEREMİTO



SAHİBİ: Şevket Erkan Şar

HANDİKAP PUANI: 103

JOKEY: Özcan Yıldırım

10- KOBRA

SAHİBİ: Ümit Barlık

HANDİKAP PUANI: 70

JOKEY: Hişman Çizik

11- MEKİSKİR

SAHİBİ: Turgut Bozkurt

HANDİKAP PUANI: 75

JOKEY: Mustafa Tarhan

12- MİSTER GÖRKEM

SAHİBİ: Hatice Yıldız

HANDİKAP PUANI: 110

JOKEY: Uğur Polat

13- RHYTHM DIVINE

SAHİBİ: Murat Çağımnı

HANDİKAP PUANI: 120

JOKEY: Halis Karataş

14- RUN AND WIN

SAHİBİ: Hakan Sabri Özcan

HANDİKAP PUANI: 104

JOKEY: Ayhan Kurşun

15 - SHARPA

SAHİBİ: Seydi Akyıldırım

HANDİKAP PUANI: 110

JOKEY: Selim Kaya

16- SUPERSTAR

SAHİBİ: Oğuz Yalçın

HANDİKAP PUANI: 68

JOKEY: Kadir Tokaçoğlu

17- URLA FIRTINASI

SAHİBİ: Nimet Arif Kurtel

HANDİKAP PUANI: 89

JOKEY: Deniz Yıldız

18- VANCOUVER

SAHİBİ: Sanem Kahraman

HANDİKAP PUANI: 71

JOKEY: Mustafa Çiçek

19 - GRAYAMAZON

SAHİBİ: Ahmet Güzelocak

HANDİKAP PUANI: 101

JOKEY: Müslüm Çelik

20- PERİ LİNA

SAHİBİ: Fedai Kahraman

HANDİKAP PUANI: 118

JOKEY: Akın Sözen

21- RUN FOR DERYA

SAHİBİ: Nimet Arif Kurtel

HANDİKAP PUANI: 101

JOKEY: Barış Kurdu