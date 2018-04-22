92 yaşına basan Kraliçe Elizabeth neden iki doğum günü kutluyor?

21 Nisan Cumartesi günü Kraliçe Elizabeth'in 92. doğum günü ama bu onun tek doğum günü de değil.
Kraliçe'nin bir değil iki doğum günü var. Gerçek olan ve resmi olan.
Kraliçe İkinci Elizabeth 21 Nisan 1926 günü dünyaya geldi. Resmi olan doğum günü ise genellikle Haziran'ın ikinci Cumartesi günü kutlanıyor.
Peki Kraliçe'nin neden iki doğum günü var ve bunları nasıl kutluyor?
Geçmişte, Kral ve Kraliçe'lerin doğum günleri özel bir günde belirlenirdi ve bugün onların doğum günü olmazdı.
Çifte doğum günü geleneği 250 yıl önce Kral İkinci George tarafından başlatıldı.
Kral Kasım ayında doğmuştu ve İngiltere yılın bu zamanında güzel havaları ile bilinmiyordu.
Ama Kral George açık havada büyük kutlamalar istiyordu ve Kasım bunun için uygun zaman değildi.
Bu nedenle yazın yıllık yapılan bir askeri yürüyüşle eş zamanlı olarak ve havanın da güzel olacağını umarak resmi doğum gününü yaz mevsimi olarak belirledi.
Sonuçta o bir kraldı.
Böylece monarşi için yaz doğum günü kutlaması geleneği başlamış oldu.
Kraliçe Elisabeth genellikle doğum günlerini ailesi ile birlikte geçirse de Londra'da gün ortasında kutlama için özel bir atış seremonisi gerçekleştiriliyor.
Hyde Parkı'nda 41 pare, Windsor Büyük Parkı'nda 21 pare, Londra Kulesi'nde ise 62 pare top atışı yapılacak.
1400 asker, 200 atlı ve 400 müzisyenin katılacağı etkinlik büyük bir gösteri olacak.
Resmi doğum günü için ise Haziran ayında Londra'da büyük bir askeri yürüyüş düzenlenecek.
O Haziran günü halk bayrakları ile Buckingham Sarayı önüne gelerek buradaki geçit törenini izleyecek.
Mayıs ayında evlenecek olan Prince Harry ve Meghan Markle da evli bir çift olarak balkonda halkı selamlayan kraliyet ailesi arasında olacak.
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