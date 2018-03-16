932 milyon euro finansman onayladı

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, AYB'nin, bin 850 kilometrelik Azerbaycan'ın Şahdeniz-2 gaz sahasından Güney Gaz Koridoru ile Avrupa'ya gaz taşıyacak hattın parçası olan TANAP'a 932 milyon euro finansman sağlayacağı kaydedildi.
TANAP'ın, Güney Gaz Koridoru'nun en önemli kısmını oluşturduğu belirtilen açıklamada, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosunun, projenin Avrupa Birliği enerji politikası için stratejik öneme sahip olduğu yönündeki değerlendirmesi hatırlatıldı.
Geçen yıl ekim ayında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulunca, TANAP için Azerbaycan şirketi Güney Gaz Koridoru AŞ'ye (SGC) 500 milyon dolarlık finansman sağlanması onaylanmıştı.
TANAP'ın son hesaplamalara göre yaklaşık 8 milyar dolara mal olması bekleniyor.
40 MİLYAR DOLARLIK PROJENİN PARÇASI
Güney Gaz Koridoru, toplamda 3 bin 500 kilometre uzunluğunda ve 6 ülkeden geçiyor. Toplam maliyeti 40 milyar doları bulacak projenin yaklaşık bin 850 kilometresini TANAP oluşturuyor.
İlk kapasitesi 16 milyar metreküp olarak planlanan TANAP ile 10 milyar metreküp doğalgaz Avrupa'ya, 6 milyar metreküp ise Türkiye'ye taşınacak. TANAP, Yunanistan sınırında Avrupa ayağı olan Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) projesine bağlanacak.
Bu yılın ortalarında ilk bölümünün tamamlanması planlanan TANAP'ın ardından, TAP'ın da 2020'nin ilk çeyreğinde hazır hale getirilmesi bekleniyor.
TANAP için daha önce Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası olmak üzere uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2 milyar dolar finansman sağlamıştı.
TANAP'ta, Güney Gaz Koridoru'nun yüzde 58, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) yüzde 30 ve BP'nin de yüzde 12'lik hissesi bulunuyor.
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