98/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak, sorusu Mayıs ayında askere gidecek olan vatandaşların gündeminde. Acemi birliğinin hangi bölgede olduğunu öğrenmek isteyenler için Milli Savunma Bakanlığı, 2018 Mayıs celp dönemi ile ilgili duyuruyu yayımladı. Peki, 98/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2018 Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
98/2 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı Mayıs 2018 er celbinde silahaltına alınacak yükümlülere ait duyuruda, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre 98/2 2018 Mayıs celbinde askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik yerlerini 13 Nisan 2018 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.
İşte MSB'nin yayımladığı 2018 Mayıs asker alma duyurusu;
1. Mayıs 2018 er celp döneminde silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Mayıs 2018 er celp döneminde;
A. 1998 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlu olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Mayıs 2018 olanlar,
B. Celp dönemi Mayıs 2018 olmadığı halde, Mayıs 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,
C. Yasal nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şarlarını kaybettiklerinden Mayıs 2018 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.
3. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-Devlet üzerinden 13 Nisan 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.
4. Mayıs 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:
A. Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;
(1) Askerlik şubelerinden 13 Nisan - 04 Mayıs 2018,
(2) E-Devlet üzerinden 13 Nisan - 03 Mayıs 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.
B. İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;
(1) Askerlik şubelerinden 04-19 Haziran 2018,
(2) E-Devlet üzerinden 04-18 Haziran 2018 tarinlerinde yaptırabileceklerdir.
C. Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PPP kart ile PP matiklerden alabileceklerdir.
5. Mayıs 2018 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 04 Mayıs 2018 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 19 Haziran 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutukacaklardır.
6. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.
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