Askerlik yerleri büyük heyecanla bekleniyor. Mayıs ayında askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik görevini yapacakları yerin belli olup olmadığını araştırıyor. Mayıs ayı celp döneminde yüz binlerce vatandaş, askere gidecek. Peki 98/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK? (98/2)

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerlerinin belli olacağı tarihi duyurdu. Yapılan açıklamada 98/2 Mayıs celbinde askerlik görevini yerine getirmek için askere gidecek olan vatandaşların acemi birliklerinin 14 Nisan 2018 tarihinde açıklanacağı belirtildi. Ayrıca verilen bu tarihi değişiklik gösterebileceği de verilen bilgiler arasında.

e-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Askerlik yerlerinin açıklanmasını bekleyen vatandaşlar, bir yandan da askerlik yerleri sorgulama işleminin nasıl yapılacağını araştırıyor. Askerlik yerleri, birçok kamu hizmetinin gerçekleştirildiği e-Devlet sistemi üzerinden açıklanmaktadır ve vatandaşlar bu ekran üzerinden askerlik yerlerini görüntüleyebilir.

e-Devlet askerlik yeri sorgulama işlemi için ilk olarak e-Devlet sistemine e-Devlet şifresi, mobil imza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı veya internet bankacılığı aracılığıyla giriş yapmak gerekmektedir.

Girişin ardından ekrana gelen arama kutucuğuna "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" yazmak yeterli olacaktır. Bu ekranda askerlik yerleri belli olduğunda bilgiler yer alacaktır. Böylece vatandaşlar, 2018 Mayıs celp döneminde askerlik görevlerini yerine getirmek için yerleştirildikleri acemi birliğini görüntüleyebilecek.

98/2 ASKERLİK YERLERİ BU EKRANDAN AÇIKLANACAK

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