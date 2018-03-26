2018 Mayıs dönemi askere gidecek olan vatandaşlar askerlik yerlerini merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı yayımladığı duyuruda askerlik yerlerinin belli olacağı tarihi duyururken, askerlik yerlerinin e-Devlet üzerinden öğrenileceğini de açıkladı. Peki, 2018 Mayıs askerlik ne zaman belli olur? 98/2 askerlik yerleri belli oldu mu? İşte 2018 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih ve merak edilen her şey...

98/2 2018 MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Mayıs 2018 celbinde silahaltına alınacak vatandaşların askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. 98/2 Mayıs Celbinde askere gidecek olan vatandaşların acemi birlikleri 14 Nisan 2018 tarihinde (tarih değişiklik gösterebilir) açıklanacak.

e-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Askerlik yerleri sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. 2018 Mayıs askerlik yerleri açıklandığı günden itibaren e-Devlet üzerinden erişime açılacak. e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında askerlik yerleri açıklandığı günden itibaren askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

98/2 ASKERLİK YERLERİ BU SAYFA ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

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