Öne Çıkanlar
A Milli Basketbol Takımı
Basketbol
Haberler > Basketbol > Milli Takım aday kadrosu açıklandı - Spor Haberleri

A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı

2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları oynayacak A Erkek Milli Takımımızın 23 Şubat'ta İsveç ve 26 Şubat'ta da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu belli oldu

14 Şubat 2018 Çarşamba, 11:22:14 | Güncelleme:

2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları oynayacak A Erkek Milli Takımımızın 23 Şubat'ta İsveç ve 26 Şubat'ta da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu belli oldu.

2019 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek için 23 Şubat 2018 tarihinde İsveç ve 26 Şubat 2018 tarihinde Letonya ile deplasmanda Eleme Grubu maçları oynayacak olan 12 Dev Adam, 16 Şubat'ta İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına devam edecek.

Oyuncu

Kulübü

Doğuş Balbay

Anadolu Efes

Tolga Geçim

Banvit

Sertaç Şanlı

Beşiktaş JK Sompo Japan

Kenan Sipahi

Beşiktaş JK Sompo Japan

Furkan Aldemir

Darüşşafaka Basketbol

Emircan Koşut

Darüşşafaka Basketbol

A.Buğrahan Tuncer

Eskişehir Basket

Ali Muhammed

Fenerbahçe Doğuş

Melih Mahmutoğlu

Fenerbahçe Doğuş

Hüseyin Göksenin Köksal

Galatasaray Odeabank

Ege Arar

Galatasaray Odeabank

Berk İbrahim Uğurlu

Pınar Karşıyaka

Metin Türen

Pınar Karşıyaka

J.Metecan Birsen

Sakarya BŞB Basketbol

Barış Ermiş

Tofaş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 5
  • Misafir 58 dakika önce
    İlginç bir kadro seçilmiş takımda 5 adet 1 numara 3 adet 5 numara var. Merakla bekliyorum nasıl olacak ?
  • Misafir 3 saat önce
    nba de ki oyuncular neden milli takimda oynamiyor
  • Misafir 3 saat önce
    ne sacma bir soru bu....hic bir ulkenin nba oyuncusu milli takim maclarina gidemez sezon ortasinda....bilen bilmeyen konusuyor
Tüm yorumları göster(5)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.