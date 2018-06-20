2019 FIBA Dünya Kupası vizesi almak için Ukrayna ve İsveç ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ayberk Olmaz, Berk İbrahim Uğurlu ve Rıdvan Öncel kadrodan çıkarıldı.

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 28 Haziran Perşembe günü Ukrayna ve 1 Temmuz Pazar günü İsveç ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak olan A Milli Takım, bugünden itibaren 14 kişilik kadrosu ile çalışmalarına Ankara'da devam edecek.