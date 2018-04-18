Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörlüğü görevine getirildi. Yeni görevini Galatasaray Spor Kulübü göreviyle bir arada yürütecek olan Nedim Özbey, A Milli Erkek Voleybol Takımımızı Altın Avrupa Ligi ve Akdeniz Oyunları'na hazırlayacak. Antrenörümüz Nedim Özbey'e Milli Takım kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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