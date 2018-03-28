Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edemeyen A Milli Futbol Takımı'nda, 2018 yılında oynadığı ilk hazırlık maçlarında kadrosundaki yaş ortalaması düştü.
Rumen teknik adam Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı ve gruptan çıkma iddiasını taşıdığı son mücadele olan İzlanda karşılaşmasına göre, son oynanan Karadağ hazırlık maçında yaş ortalamasını 3 yaştan fazla düşürdü.
Eylül ayında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'ne hazırlanan Ay-yıldızlı ekibin, 6 Kasım 2017'de Eskişehir'de oynadığı İzlanda maçında yaş ortalaması 28,5 iken, dün oynanan Karadağ mücadelesinde ise yaş ortalaması 25,2 oldu.
A Milli Futbol Takımının, geçtiğimiz cuma günü Antalya'da oynadığı İrlanda Cumhuriyeti maçındaki yaş ortalaması ise 26,3'tü.
İlk 11'de 6 değişiklik
Lucescu, Karadağ karşısında, İzlanda karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de tam 6 değişiklik yaptı.
Rumen teknik adam, İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan deneyimli isimler Emre Belözoğlu, Arda Turan, Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin, Burak Yılmaz ve Caner Erkin'in yerine Karadağ maçında Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Mahmut Tekdemir ve Cengiz Ünder'i ilk 11'de sahaya sürdü.
İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nuri Şahin, bu karşılaşmanın ardından genç oyunculara şans vermek adına milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı.
İzlanda maçı ilk 11'i
A Milli Futbol Takımının, 6 Kasım 2017'de İzlanda ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi:
|Oyuncu adı
|Yaş
|Volkan Babacan
|29
|Kaan Ayhan
|23
|Çağlar Söyüncü
|21
|Mehmet Topal
|32
|Caner Erkin
|29
|Emre Belözoğlu
|37
|Nuri Şahin
|29
|Arda Turan
|31
|Oğuzhan Özyakup
|25
|Cenk Tosun
|26
|Burak Yılmaz
|32
|TOPLAM
|314
|YAŞ ORTALAMASI
|28,54
Karadağ maçı ilk 11'i
Ay-yıldızlı ekibin, dün oynadığı Karadağ hazırlık maçındaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şu şekilde oldu:
|Oyuncu adı
|Yaş
|Volkan Babacan
|29
|Kaan Ayhan
|23
|Çağlar Söyüncü
|21
|Mehmet Topal
|32
|Hasan Ali Kaldırım
|28
|Mahmut Tekdemir
|30
|Okay Yokuşlu
|24
|Cengiz Ünder
|20
|Yusuf Yazıcı
|21
|Hakan Çalhanoğlu
|24
|Cenk Tosun
|26
|TOPLAM
|278
|YAŞ ORTALAMASI
|25,27
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.