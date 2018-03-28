Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edemeyen A Milli Futbol Takımı'nda, 2018 yılında oynadığı ilk hazırlık maçlarında kadrosundaki yaş ortalaması düştü.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı ve gruptan çıkma iddiasını taşıdığı son mücadele olan İzlanda karşılaşmasına göre, son oynanan Karadağ hazırlık maçında yaş ortalamasını 3 yaştan fazla düşürdü.

Eylül ayında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'ne hazırlanan Ay-yıldızlı ekibin, 6 Kasım 2017'de Eskişehir'de oynadığı İzlanda maçında yaş ortalaması 28,5 iken, dün oynanan Karadağ mücadelesinde ise yaş ortalaması 25,2 oldu.

A Milli Futbol Takımının, geçtiğimiz cuma günü Antalya'da oynadığı İrlanda Cumhuriyeti maçındaki yaş ortalaması ise 26,3'tü.

İlk 11'de 6 değişiklik

Lucescu, Karadağ karşısında, İzlanda karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de tam 6 değişiklik yaptı.

Rumen teknik adam, İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan deneyimli isimler Emre Belözoğlu, Arda Turan, Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin, Burak Yılmaz ve Caner Erkin'in yerine Karadağ maçında Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Mahmut Tekdemir ve Cengiz Ünder'i ilk 11'de sahaya sürdü.

İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nuri Şahin, bu karşılaşmanın ardından genç oyunculara şans vermek adına milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

İzlanda maçı ilk 11'i

A Milli Futbol Takımının, 6 Kasım 2017'de İzlanda ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi:

Oyuncu adı Yaş Volkan Babacan 29 Kaan Ayhan 23 Çağlar Söyüncü 21 Mehmet Topal 32 Caner Erkin 29 Emre Belözoğlu 37 Nuri Şahin 29 Arda Turan 31 Oğuzhan Özyakup 25 Cenk Tosun 26 Burak Yılmaz 32 TOPLAM 314 YAŞ ORTALAMASI 28,54

Karadağ maçı ilk 11'i

Ay-yıldızlı ekibin, dün oynadığı Karadağ hazırlık maçındaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şu şekilde oldu:

Oyuncu adı Yaş Volkan Babacan 29 Kaan Ayhan 23 Çağlar Söyüncü 21 Mehmet Topal 32 Hasan Ali Kaldırım 28 Mahmut Tekdemir 30 Okay Yokuşlu 24 Cengiz Ünder 20 Yusuf Yazıcı 21 Hakan Çalhanoğlu 24 Cenk Tosun 26 TOPLAM 278 YAŞ ORTALAMASI 25,27