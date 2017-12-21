A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında 23 Mart 2018'de İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekibin İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadı'nda oynayacağı maçın başlama saatinin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

İRLANDA CUMHURİYETİ'YLE 14. MAÇ

Türkiye İle İrlanda Cumhuriyeti, Antalya'da oynayacağı karşılaşma ile A milli takımlar düzeyinde 14. kez kozlarını paylaşacak.

Bugüne kadar oynanan 13 maçta ay-yıldızlı ekip 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Milli takımın, 15 golüne, rakip takım 27 golle karşılık verdi.

İki takım son kez 25 Mayıs 2014'te özel maçta Dublin'de karşılaşmış, ay-yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etmişti.

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