A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Kadın Takımı'nın 6 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Milliler, Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edebilmek için B Grubu'ndaki ilk iki maçında 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Estonya ve 15 Kasım Çarşamba günü Ankara'da Polonya ile karşılaşacak.

Başantrenör Ekrem Memnun tarafından belirlenen 15 kişilik aday kadroya davet edilen isimler şunlar:

Melis Gülcan (Abdullah Gül Üniversitesi), Elif Emirtekin (BOTAŞ), Esra Ural Topuz, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek (Fenerbahçe), Işıl Alben (Galatasaray), Hülya Çoklar, Merve Aydın (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar, Cansu Köksal (Yakın Doğu Üniversitesi).

2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 32 takım, 4'erli olarak 8 grupta yer alıyor. Üç farklı dönemde ikişer maç üzerinden oynanacak müsabakalar, 6-16 Kasım'da başlayacak, 5-15 Şubat 2018'de devam edip 12-22 Kasım 2018 tarihlerinde sona erecek.

Grubunu ilk sırada bitiren 8 takım ile en iyi 6 grup ikincisi, Haziran 2019'da ev sahipliğini Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa üstleneceği finallerde oynamaya hak kazanacak.

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