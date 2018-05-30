Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen ve 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda milliler, koşu ve pas çalışması yaptı.

Milli takımda hafif sakatlığı bulunan Mehmet Topal, tedbir amaçlı takımdan ayrı koşuyla günü değerlendirdi.

A Milli Takım, antrenman sonrası Tunus ile yapacağı karşılaşma için İsviçre'nin Cenevre kentine gidecek.